4Ocean säubert das Meer und finanziert sich durch recycelte Armbänder (Video)

Die Initiative 4Ocean reinigt die Meere und hat sich dabei ein Konzept erarbeitet, mit dem die Reinigungsaktionen und die dafür benötigten Geräte finanziert werden.



Finanzierung durch Armbandverkauf:

4Ocean führt viele Strandreinigungsaktionen durch, um effektiv vorzubeugen, dass der Müll erst gar nicht in die Meere gelangt. Außerdem besitzen sie auch Boote, mit denen Müll aus dem Meer gefischt wird. Alle Fahrzeuge und sonstige Geräte, die zur Ausrüstung gehören werden aus dem Armbandverkauf finanziert. Sie bestehen aus zu 100 Prozent recyceltem Material. Jedes Unisex Armband besitzt eine Kordel aus ehemaligen Plastikflaschen und Perlen, die früher Glasflaschen waren. Der Preis liegt derzeit bei 26,99 Euro, von diesem Geld lässt sich rund 1 Pfund Müll vom Strand oder aus dem Meer entfernen, so 4Ocean. Bisher ist es logistisch noch nicht möglich den eingesammelten Müll für die Armbänder zu recyceln. Dafür halten bislang noch andere Abfälle her. Vielleicht wird sich das aber noch ändern, wenn die Initiative richtig groß wird. Wer sich ein solches Armband kauft, trägt also zur Säuberung der Meere und Stände bei.



Hier kann das Unisex Armband gekauft werden: