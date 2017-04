Monatshoroskop Mai 2017 Krebs

Die Krebse profiitieren von dem Sonnenwechsel in den Stier.

Das gibt ihnen mehr Grund und Halt. Sie spüren immer noch die

Veränderung in ihren Beziehungen und womöglich auch in ihrem Heim.

Pluto hat durch seine Rückläufigkeit wieder tiefe Transformationsprozesse

angestoßen, doch durch die Zwillingsenergie darfst du immer wieder entscheiden,

wie du dich gerade fühlen willst.

Durch Saturn und Lilith im Schützen läuft weiterhin ein Lernprozess in den Krebsen.

Was ist wenn ich aufhöre, mich um alles und jeden zu sorgen?

Was hilft mir, mehr die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen?

Das sind Fragen, für die du in diesem Monat Antworten findest.