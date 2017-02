Monatshoroskop März 2017 Krebs

Für die Krebs ist der Monat zweigeteilt. So ist ihnen die Sonne in den Fischen

und der Vollmond sehr angenehm bis zur Monatsmitte.

Nimm' dir Zeit für die Heilung deiner Seele, deiner Wurzeln und deinen

antrainierten Gefühlen. So kommst du ein gutes Stück weiter in deinem Leben.

Du wirst mehr Stabilität und sanfte Kraft in dir spüren wenn Mars und Merkur

in den Stier gewandert sind. Nutze diesen Monat zur Klärung und Heilung.