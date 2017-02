Monatshoroskop Dezember 2016 Krebs

Für die Krebse wird es wieder ruhiger wenn der Mars in die Fische (19.12) eintritt. I Im Moment fordert sie der Mars im Wassermann, Pluto in Opposition zu ihrem Zeichen und dann noch Uranus im Widder. Da ist es wichtig Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Das innere Kind und die inneren Eltern zusammen zuführen, dazu ist jetzt eine besonders gute Gelegenheit. Der Vollmond in den Zwillingen am 14.12 zeigt dir, wo du mit deiner Außendarstellung stehst. Traust du dich zu deinen Gefühlen zu stehen? Es ist sehr wertvoll, wenn du sie in einer guten Klarheit mit anderen teilst.