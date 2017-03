Monatshoroskop April 2017 Krebs

Neunanfang in ihrer Gefühlswelt, so sieht der Monat April für die

Krebse aus. Dazu wird noch Pluto rückläufig und läßt dich noch

einmal durch deine tiefe Gefühlswelt laufen. Die Venus wird wieder

zu Mitte des Monats direktläufig und verhilft dir zu mehr Klarheit

und Heilung.

Der Neumond im Stier bringt dir ab dem 26.04 viel mehr Stabilität

und Liebe. Du hast da dann wieder mehr das Bedürfniss dich zu bewegen

und mehr Zeit in der Natur zu verbringen.

Das ist sehr gut, dann dort kannst du dich selber sehr gut stärken und nähren.