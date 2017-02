Monatshoroskop März 2017 Jungfrau

Liebe Jungfrau, vertraue dem Fluß des Lebens.

Das ist ein guter Satz für die Fischezeit, denn sie steht in Opposition

zu deiner Sonne. Ganz besonders ist für dich der Vollmond in den Fischen

zur Monatsmitte, da darfst du dir etwas wünschen.

Ein bisschen mehr Magie ist doch sehr genial in deinem Leben.

Lade sie doch einfach ein und schaue was für Überraschungen es dir schenken will.

Die Widderenergie bringt dir dazu noch einige gute Wachstumsanregungen und du legst

jetzt den Grundstein für die Ernte im September.