Monatshoroskop Dezember 2016 Jungfrau

Die erste Monatshälfte ist turbulent für die Jungfrauen, bildet doch die Sonne und auch Merkur ein Quadrat zu ihrer Sonne. Da ist Verwandlung und das studieren und üben von neuen Gewohnheiten sehr sinnvoll. In der zweiten Monatshälfte geht Merkur (auch der Herrscher von der Jungfrau) in die Rückläufigkeit und dazu noch der Mars in den Fischen. Da ist es gut, genau zu fühlen, was wirklich gut tut. Manchmal auch einfach zu verzichten. Wenn es zu viel wird, dann reagieren die Jungfrausonnen stark im Darmbereich. Du wirst sehr schnell spüren was für Gespräch oder welches Essen du gerade brauchst. Mit dem Nordknoten in deinem Zeichen ist es immer wieder gut, sich auf seinen eigenen Rhythmus einzustimmen.