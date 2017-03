Monatshoroskop April 2017 Jungfrau

Für die Jungfrauen bleibt die Widderzeit noch sehr spannend.

Viele erleben das als Herausfordernd weil es nicht in gewohnten

Bahnen weitergehen wird. Sehr wirkungsvoll ist, wenn du deinen

inneren Schubladenschrank verbrennst. Du kannst das geistig in einer

Meditation tun. Oder dir einen Schrank mit vielen Schubladen zeichen

und diesem tatsächlich verbrennen.

Ab der Monatsmitte tragen dich dann zwei Energien, einerseits sehr wohlig

die erdige Stierenergie und auf der anderen Seite gibt es immer wieder

einen kleinen Weckruf vom Mars in den Zwillingen.

Wie wäre es mit tanzen oder radeln? Hilft sich aus seinen eigenen Konzepten

zu befreien.