Monatshoroskop Oktober 2017 Die aktuelle Konstellationen unseres Sonnensystems im Oktober 2017

Beziehungscheck mit Fairness, neue Kontakte bringen frische Impulse, Erfolg durch Leidenschaft - Worauf du im und ab Oktober achten solltest, liest du hier im Monatshoroskop.

Beziehungscheck aus Liebe

Bereits seit Ende September ist für viele spürbar, dass es innerhalb von Beziehungen (damit sind nicht nur Liebesbeziehungen gemeint) verstärkt um pragmatische Themen geht, wie zum Beispiel die Verteilung von Aufgaben. Wer kann was am besten? Wer erledigt was? Effektivität entscheidet. Und das noch bis ca. Mitte des Monats. Um den 05.10. zeigt sich besonders deutlich, wie wichtig Pragmatismus im zwischenmenschlichen Bereich sein kann. Die Beziehungsplaneten Venus und Mars stehen nun direkt beieinander im Zeichen Jungfrau. Hier geht es ordentlich zu. Routine hat einerseits schon so manche Liebe erstickt. Andererseits ist sie notwendig, damit die Alltagsbewältigung funktioniert. Mein Tipp: Nutze die Tage um den 05.10. dazu, deine Beziehungen einem Check zu unterziehen. Wo stehen Routine, Anpassung und deine eigenen Wünsche in einem gesunden Verhältnis zueinander und wo nicht? Wo gibt es Korrekturbedarf? Wenn der Boden der Partnerschaft durch Veränderungen ins Wanken geraten sollte, hilft es, wenn du deinem Gegenüber deine Zuneigung oder Liebe versicherst.



Mit Fairness und Diplomatie aufeinander zugehen

Zu der Begegnung von Venus und Mars gesellt sich am 05.10. der Vollmond. Die Sonne steht zusammen mit Merkur im Zeichen Waage. Hier geht es unter anderem um Begegnung, Balance und Harmonie, vor allem in der Kommunikation. Der Mond befindet sich im gegenüber liegenden Zeichen Widder. Mit dem Mond im Widder gehen oft impulsive Emotionen einher. Dies kann Begegnungen (und auch einen Beziehungscheck) zu einer Herausforderung machen. Es ist durchaus möglich, dass sich eine der Parteien leicht angegriffen fühlt. Wut und Abwehr sind jedoch, neutral betrachtet, pure Energie. Wenn du diese Kraft darin spürst, nutze sie, um für deine eigenen Bedürfnisse einzutreten, anstatt den anderen zu bekämpfen. Wenn du fair und bei dir bleibst, kannst du mit diplomatischen Worten, Gesten und Taten einen guten Konsens finden.



Das Glück unter Tage suchen

Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems. Durch seinen Abstand zur Sonne benötigt er ca. zwölf Jahre, um den Tierkreis einmal komplett zu durchlaufen. Am 10.10. wechselt er in das Zeichen Skorpion und prägt die Zeitqualität für gut 13 Monate. Auf gesellschaftlicher Ebene erwarten uns vermutlich tiefgreifende Wandlungs- und Erneuerungsprozesse in den Bereichen Glauben, Moral und/oder höhere Bildung. Reisen in Krisengebiete sollte man eher meiden. Im persönlichen Bereich profitieren die Erd- und Wasserzeichen (Stier, Jungfrau, Steinbock, Krebs, Skorpion, Fische) von Jupiter in Skorpion und dürfen auf Unterstützung hoffen. Jupiter steht für alles Große, Skorpion für Extreme. Deshalb ist dies eine Zeit, in der es um alles oder nichts geht. Extreme Erfolge oder extreme Abstürze. Trotz des Wachstumspotentials ist dies keine leichtfüßige Konstellation.



Ob dir deine Vorhaben in den nächsten Monaten gelingen, hängt von einigen Faktoren ab. Da wäre zunächst deine Leidenschaft. Falls du ein großes Ziel hast: Hast du dich diesem mit Haut und Haaren verschrieben? Bist du bereit, alles für deine Vision zu geben und dran zu bleiben? Gut! Denn unverbindliche und halbherzige Versuche haben nun wenig Aussicht auf Gelingen. Wie ist es um deine moralischen Werte bestellt? Wenn sie dir nicht klar sind, erforsche sie. Je mehr Wahrhaftigkeit und Authentizität du ausstrahlst, desto besser können dich deine Förderer und Gönner finden und unterstützen. Achte darauf, welchem Wohltäter du folgst und vertraue dabei deinem Instinkt. Sofern du selbst in einer führenden Position bist, beobachte dich. Manipulation und Charisma liegen sehr dicht beieinander. Wie weit gehst du, um deine Ziele zu erreichen?



Es kann dir so vorkommen, als ob deine Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten äußerlichen Kontrollen unterliegen. In vielen Fällen mag das zutreffen. Wenn du eine Geste zeigen solltest, die Freiraum verdeutlicht, würdest du wohl eine ausladende Bewegung zu den Seiten und nach oben machen. Das entspricht Jupiter/Zeus. Er herrscht über den Olymp – groß und hoch. Aber das wahre Glück liegt vorerst nicht im Erstürmen des Gipfels. Das Zeichen Skorpion hat eine Verbindung zur Unterwelt, zu unseren Schatten, zu Verdrängtem, zu Schuld- und Schuldenthemen. Erfolgsverhinderer können die Themen in deinem Leben sein, die du bisher gut unter den Teppich hast kehren können. Diesen gilt es, auf die Spur zu kommen. Reflexion, Annahme und Wertschätzung von vergangenen, schwierigen Erfahrungen bringen dir wahre Freiheit, Kraft und Auftrieb.



Darf´s was Neues sein? Hauptsache schön anders!

Am 19.10. findet der Vollmond im Zeichen Waage statt. Wieder liegt der Fokus auf dem Bereich der Kontakte. Eine gute Portion Unberechenbarkeit und Verrücktheit steuert der Planet Uranus dazu. Er steht Sonne und Mond im Tierkreis gegenüber. In deinen bestehenden Beziehungen und Freundschaften kann es zu plötzlichen Veränderungen kommen. Dabei sind auch Trennungen denkbar, die dich jedoch nur scheinbar aus heiterem Himmel treffen. Ebenso ist es möglich, gemeinsam eine neue und höhere Ebene in der Verbindung zu erreichen. Alles, was dir neu begegnet, kann eine Quelle der Inspiration und geistig befruchtend sein. Wenn du planst, ein gemeinsames Projekt mit Gleichgesinnten zu starten, dann nutze den Schwung, den dieser Neumond mit sich bringt. Je ungewöhnlicher, desto besser. Hab Spaß dabei und greife ruhig mal nach den Sternen. Denn in der Mythologie ist der Gott Uranus Herrscher über den Himmel ;-).



Alles Liebe für dich zum Herbstbeginn!

Nicole