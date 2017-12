Monatshoroskop Dezember 2017 Die aktuelle Konstellationen unseres Sonnensystems im Dezember 2017

„O du fröhliche … O du staubige …“ Wie viel Weihnachtstradition darf es sein? Welche Sonnenzeichen (Sternzeichen) nicht um Persönlichkeitsarbeit herumkommen werden, liest du hier …

Merkur wird rückläufig. Kalkuliere Umwege ein!

Merkur wird am 03.12. wieder für drei Wochen rückläufig, diesmal im Zeichen Schütze. Natürlich ändert der Planet am Himmel nicht seine Richtung. Aber dreimal im Jahr hat es von der Erde aus betrachtet den Anschein. Merkur kreist in geringerem Abstand um die Sonne als die Erde. Folglich überholt er die Erde immer wieder. Für die Dauer dieses Überholvorgangs scheint es so, als ob sich Merkur rückwärts durch den Tierkreis bewegt. In diesem Fall kann die rückläufige Bewegung folgendes bedeuten: Merkur ist unter anderem ein Signifikator für den Handel, das Kaufmännische und den Transport. In Kombination mit dem Zeichen Schütze würde es mich nicht wundern, wenn sich der Versand bestellter Weihnachtsgeschenke deutlich verzögert - mehr als wir es vielleicht zu dieser Zeit gewohnt sind. Je weiter der Transportweg (zum Beispiel per Schiff oder Flugzeug), desto eher besteht die Möglichkeit der Verzögerung. Wer also in dieser Zeit noch Geschenke besorgen muss, sollte sich besser nicht darauf verlassen, dass es reibungslos geliefert wird. Es macht Sinn, ein besonderes Augenmerk darauf zu haben, dass die Bestellung wirklich korrekt aufgegeben wurde. Wer Urlaubsreisen in die Ferne bucht, sollte eine Reiserücktrittsversicherung in Betracht ziehen. Wer bereits auf Reisen ist, sollte Erschwernisse einkalkulieren. Darüber hinaus ist dieser Zeitraum sehr gut dazu geeignet, vorhandenes Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. Die Kommunikation dürfte allgemein eher zurückgenommen sein. Das bietet dir Raum für eigene besinnliche und erkenntnisfördernde Gedanken in der Vorweihnachtszeit.



Weihnachten – Wie viel Tradition erlaubst du dir?

Ein Blick auf die Weihnachtstage. In diesem Jahr bereitet die astrologische Zeitqualität den Boden für ein besonders traditionell ausgerichtetes Fest. Denn das Zeichen Steinbock wird stark besetzt sein. Neben der Sonne, die am 21.12. in dieses Zeichen wandert, tritt auch Saturn am 20.12. in den Steinbock. Am 25.12. kommt noch die Venus hinzu und trifft direkt auf Saturn. Wenn du jemand bist, dem Traditionen sehr wichtig sind, wirst du dich zum Beispiel besonders über Würstchen mit Kartoffelsalat freuen, über einfachen Baumschmuck mit einer Krippe, über das Singen von Weihnachtsliedern oder das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte. Schlichtheit und der wesentliche Kern des Festes stehen im Vordergrund. Bei so viel Steinbock-Energie kann es all denen, die Weihnachten weniger abgewinnen können schnell zu eng und zu langweilig werden. Auch wenn „man das nicht tut“, erlaube dir in diesem Jahr, dich abzugrenzen, wenn dir danach ist und du es einrichten kannst. Denn auch das wäre eine stimmige Variante nach Steinbock-Art. Man muss nicht die Astrologie bemühen, um zu wissen, dass du damit anderen Menschen sehr wahrscheinlich vor den Kopf stößt. Interessant ist jedoch, dass sich Lilith in der Nähe von Sonne und Saturn befindet. Dadurch kann sich der Wunsch, sich zu distanzieren und sein eigenes Ding zu machen, ziemlich radikal zeigen. Falls du mit einer solchen Situation konfrontiert wirst, bedenke, dass jeder Mensch trotz aller Regeln und Konventionen das Recht hat, frei zu entscheiden.



Saturn in Steinbock. Wer hat Bock auf Persönlichkeitsarbeit?

Wie bereits erwähnt wechselt Saturn am 20.12 in das Zeichen Steinbock. In den nächsten zweieinhalb Jahren wird er dieses Zeichen durchlaufen. Die Themen, für die Saturn symbolisch steht, begegnen uns in dieser Zeit besonders klar, direkt und unverblümt. Wenn der laufende Saturn Punkte deines eigenen Horoskops berührt, geht es immer um persönliche Reifungsprozesse. Im Laufe der zweieinhalb Jahre wird dies für alle, die im Zeichen Steinbock, Krebs, Waage und Widder geboren wurden (oder/und andere wichtige Horoskopfaktoren in diesen Zeichen haben), spürbar der Fall sein. Diese Phasen können ganz schön anstrengend werden, denn es lässt sich nichts über´s Knie brechen. Deine Vitalität kann eingeschränkt sein, und Dinge abzuarbeiten wird seine Zeit brauchen. Gemein ist, dass es keine Rolle spielt, ob man Bock darauf hat oder nicht. Die gestellten Aufgaben lassen sich kaum ignorieren. Im Wesentlichen geht es bei diesen Prozessen darum, ein Stück mehr in die Eigenverantwortung zu kommen, Grenzen zu setzen und/oder Angst- und Autoritätsthemen zu meistern. Am Ende winkt also eine Belohnung ;-). Wenn du wissen möchtest, wann genau du betroffen bist und um welche Lebensbereiche es geht, kann dich ein Astrologe mit einem persönlichen Gespräch unterstützen.



Ich wünsche dir eine gute Zeit!



Liebe Grüße

Nicole