Monatshoroskop April 2018

Der ruhige Pol im April

Auf die Stier-Venus ist Verlass. Sie wechselt erst am 24.04. in das Zeichen Zwillinge. Bis dahin bildet sie wie ein roter Faden harmonische und anregende Aspekte mit anderen Planeten. Die Venus, die zum Stier gehört, steht für das Körperliche und den Genuss, für Werte und Qualität. Gleichzeitig ist sie einer der Kontaktplaneten. Die Sinne werden angeregt, da sie sich in einem Erdzeichen befindet. Somit ist der April bestens geeignet für alles, was sich aus den oben genannten Begriffen kombinieren lässt. Gartenarbeit und Spaziergänge - die Natur riechen, Erde fühlen, etwas pflanzen und pflegen. Gutes Essen – gönne dir Qualität, genieße auch hier mit allen Sinnen. Massagen – spüre, was deinen Körper pflegt und ihm guttut. Kontaktpflege – stabile und verlässliche Verbindungen geben Sicherheit. Tipp 5: Dies alles kann dich erden, wenn es um dich herum turbulent zugeht. Schaffe dir persönliche Wohlfühlzonen als Ausgleich.

Der Rückläufige Widder-Merkur bildet in den Tagen vom 4. bis 6. April Quadrate zu Mars und Saturn, beide befinden sich im Steinbock. Es wird vermutlich schwer werden, sich mit guten Argumenten durchzusetzen. Selbst wenn es dir gelingt, welche zu formulieren, bedeutet das noch lange nicht, dass du richtig verstanden wirst. Schnell beißt man sich aneinander die Zähne aus und die Fronten könnten verhärten. Denn nachgeben ist jetzt nicht die bevorzugte Strategie. Tipp 1: Eine reife und verantwortungsbewusste Haltung kann dir helfen, die Geduld zu bewahren.Die Widder-Sonne bildet ein Quadrat zu Lilith in Steinbock. Auch diese Konstellation hat weder Rücksicht noch Diplomatie im Gepäck. Es geht eher darum, dem eigenen Ego gerecht zu werden und seinen Willen durchzusetzen. Tipp 2: Wenn es bei dir hitzig wird, versuche dir darüber klar zu werden, ob du wirklich bereit bist, den Preis zu zahlen, den dein Handeln nach sich ziehen könnte. Falls ja, setze dich kraftvoll für dein Anliegen ein.Der 11. April wird ebenfalls anstrengend. Die Sonne bildet ein Quadrat zu Pluto. Ein Tag, der Verstrickungen mit sich bringen kann. Tipp 3: Je weniger du zwanghaft versuchst, die Kontrolle über die Situation zu bekommen, desto weniger Druck wird aufgebaut.Am 24. April bildet Merkur nochmal ein Quadrat zu Saturn. Einen Tag darauf trifft Mars auf Pluto. Der Ton könnte sich erneut verschärfen und zu Konflikten oder gar Machtkämpfen führen. Wenn du betroffen bist, sollte es dir jetzt besser gelingen, deine Position deutlich zu vertreten, denn Merkur ist inzwischen wieder direktläufig. Die Energie von Mars/Pluto kannst du auch konstruktiv nutzen. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist und deiner Überzeugung entspricht, wirst du heute genügend Biss haben, um für dich einzustehen. Tipp 4: Prüfe heute deine wahre Motivation und konzentriere dich auf sie.