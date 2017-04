Wahrnehmung!

Liebe Mitmenschen,



in diesem Artikel möchte ich das Verständnis über die eigene Außen ~ und Selbstwahrnehmung stärken und Klarheit über die natürlichen Kräfte und die kosmischen Energien schaffen. Denn jeder Einzelne befindet sich auf seinem persönlichen Lebensweg und trägt durch die Selbstverantwortung zur Entwicklung des großen Ganzen bei. Der Rhythmus der Natur ist auch in uns verankert und die innerlichen und äußerlichen Veränderungen machen uns darauf aufmerksam, wie wichtig der natürlichen Kreislauf von Entstehung und Vergänglichkeit ist. Nichts bleibt wie es ist, alles möchte sich verändern und veredeln. Hierbei ist das eigene Selbstverständnis eine wesentliche Kraft, denn unsere Seele ist durch das Herz mit der Natur = Körper und dem Kosmos = Geist verbunden und sucht die Weiterentwicklung. Ich wünsche allen Lesern viele Freude und Leichtigkeit mit diesem Artikel.



Aus dem Herzen,

Lichtwolf, der Christian.

Vielen feinfühligen Menschen haben Schwierigkeiten sich im irdischen Alltag zu orientieren, zu sortieren und zu zentrieren, denn sie spüren die tiefgreifenden Veränderungen in sich und auf Mutter Erde durch das eigene Spektrum der Wahrnehmung. Oft nehmen sie die Vielfalt der Energien in sich auf und verlieren sich in der Selbstwahrnehmung. Die Außenwahrnehmung vernebelt den Blick auf das Wesentliche, dass sich im inneren abspielt, denn die Aufmerksamkeit wird auf viele Themen gelenkt, die dann zu den eigenen werden, weil man diese auf sich Selbst projiziert und jede Kleinigkeit bis ins Detail analysiert. Dadurch wird die eigene Energie zerstreut und die Selbstentfaltung geht verloren, denn dort wo deine Aufmerksamkeit ist, dort lenkst Du auch deine Energie hin.



Bei Sich ~ In Sich bleiben ist eine Aufgabe, die dich immer wieder aufs Neue fordert und deine Selbstverwirklichung stärkt. Du entscheidest selbst wofür du deine Kraft verwendest und wenn du dir den Raum gibst, wirst du von selbst spüren was wirklich wichtig für dich und deine Weiterentwicklung ist. Als Schöpferwesen bist du multidimensional. Die verschiedenen Energien möchten oft einfach nur wahrgenommen werden, du musst nicht sofort darauf reagieren. Alles hat sein Rhythmus und braucht seine Zeit, dann verändert sich Blickwinkel und du entdeckst ungeahnte Wege ~ Möglichkeiten ~ Erkenntnisse ~ Sichtweisen. Was dann nicht zu Dir gehört geht von ganz allein. Dein Herzen kennt die Wahrheit und weiß alles über Dich.



Waldmannsheil Druide ~ Lichtwolf