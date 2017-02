Positiver Alltag - Gedanken über die kleinen Dinge die glücklich machen

Es gibt täglich so viele positive Nachrichten, aber wenn es darauf ankommt, etwas darüber zu schreiben, bleiben mir die Ideen aus. Die Gedanken kreisen und kreisen und ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich bin ein positiver Mensch, versuche alles objektiv zu betrachten und gehe ein wenig naiv durch die Welt. Und das ist gut so. Für mich sind es die Kleinigkeiten, die meinen Alltag "positivieren".

Der Wecker klingelt, ich werde von dem Lied "Girls just wanna have fun" geweckt. Draußen zwitschern schon die Vögel. Es gibt Jahre, in denen eine Vogelmama ihr Nest direkt über meinem Fenster baut und so höre ich jeden Sommermorgen Babyvögelchen zwitschern. Nach einem guten Frühstück gehe ich aus dem Haus. Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Duft. Die Kälte, die Wärme, Frost, Regen und und und. Am liebsten ist mir der Geruch, wenn der Himmel klar ist und ein warmer Tag absehbar ist. Es riecht frisch und kühl, mit einem leichten Hauch Wärme. Anders kann ich es nicht beschreiben.Über den Tag hinweg freue ich mich an kleinen Dingen. Sind es liebe Nachrichten, die ich zugesendet bekomme, oder eine liebe Bekannte, die ich an der Tankstelle treffe. Sind es die Blumen, die so schön in Nachbars Garten blühen oder den Schneeengel, der auf der weißen Wiese glänzt. Ist es der Blick auf das tolle Poster, das seit einiger Zeit in meinem Schlafzimmer hängt oder mein Desktophintergrund, das ein Baby aus der Familie ziert.Es sind die kleinen Dinge, die mich glücklich machen. Und das sollten wir alle zu schätzen lernen. Wenn wir uns nur auf die großen Dinge im Leben konzentrieren, verlieren wir die kleinen aus den Augen. Das wäre schade.Selbst wenn alles an einem Tag in die Hose geht, der nächste Tag kommt ganz sicher. Und der beginnt ganz frisch und unberührt.- Maureen von You can Girl