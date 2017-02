Lehn dich an dich .....

Es gibt nichts wichtigeres als das zu tun, wonach dir gerade ist.

Was du fühlst, was du spürst, was du brauchst für dich.

Jedes einzelne Gefühl, jede Emotion, jedes Bedürfnis ist in diesem Moment völlig richtig. Egal wie es von außen oder von dir selbst bewertet wird. Es ist, weil es ist .....und genau richtig in diesem Moment.





Nichts passiert ohne Grund und ohne Sinn. Alles was kommt, erscheint deshalb in deinem Leben, weil es entweder geplant, beabsichtigt oder von dir selbst manifestiert wurde.





All die scheinbaren Fehler die du begangen und all die falschen Entscheidungen, die du möglicherweise getroffen hast, waren in Wirklichkeit wichtige Wegpunkte auf deiner Reise. Manchmal konntest du eine Abkürzung nehmen, hin und wieder hast du große Umwege in Kauf genommen und jedesmal war etwas für dich Wichtiges, Großartiges, Hilfreiches oder Lehrreiches für dich dabei. Nichts war umsonst, jede Beschimpfung, jede Schmach, Ungerechtigkeit oder Respektlosigkeit ein Geschenk deiner Seele an dich. Ebenso wie jedes liebevolle Gefühl, Freundschaften, Geborgenheit, Freude und Harmonie es auf andere Weise waren.

Alles hat dir Besonderheiten, neue Wege, Erkenntnisse, Erfahrungen und Bereicherungen vor die Füße gelegt... du mußtest es nur "sehen"....





Egal wie die Dinge im Außen scheinen, wie sie dich berühren, erschrecken, verängstigen, du weisst tief in dir ganz genau Bescheid über diese wunderbaren Zusammenhänge. Du fühlst diese Wahrheit, du spürst es, aber du kannst es manchmal noch nicht so ganz verstehen.





Und immer noch, immer wieder gibst du dir die Schuld für scheinbar unzählig viele Fehler, die du begangen, falsche Entscheidungen, die du getroffen und Handlungen die du unterlassen hast. Menschlich gesehen, wäre nichts normaler, als dich selbst ständig zu hinterfragen. Dafür sind wir stark konditioniert. Es ist ein altes Handlungsmuster in das wir alle fallen können, wenn wir uns nicht bewußt immer wieder anlehnen an uns selbst.





Lehne dich an, an dich selbst, liebe dich, nimm dich an wie du bist. Niemand war, ist und wird je so sein wie du. All das was dich ausmacht, existiert nur ein Mal. Denke dabei an die Schneeflocken. Jede Einzelne besteht aus herrlichen Kristallstruckturen,und trotz ihrer großen Anzahl gleicht keine der anderen.





Du bist diese einzigartige Schneeflocke unter so vielen anderen einzigartigen Schneeflocken.





Deshalb schätze und ehre dich genauso wie du bist in deiner Einzigartigkeit.

Entscheide dich jeden Tag für all das was du bist und wenn du etwas aus deinem Herzen heraus nicht als stimmig und glücklichmachend empfindest, dann entscheide dich neu.





Das was du heute bist, wirst du morgen leben....