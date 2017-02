Leben reicht - Lebensaufgabe "LEBEN"

Gastautorin Sabine schreibt über die wahre Aufgabe im Leben. Es ist das Leben selbst. Inspirierende Gedanke über unser Recht zu leben. Genau so wie wir es möchten.

Lebensaufgabe: Zu leben reicht völlig!



Das Leben an sich ist die Lebensaufgabe. Es reicht aus, dass wir uns für das Leben auf der Erde entschieden haben und es bis zum Ende durchleben. Mehr müssen wir gar nicht tun. Wir können uns darüber hinaus Aufgaben suchen und Ziele setzen, wenn wir mögen. Notwendig ist das nicht.

Wir sind hier: Das genügt.

Wir sammeln Erfahrungen, wir lernen, wir reifen - ganz von selbst. Wir entdecken die Vielfalt, wir genießen Begegnungen, wir lassen uns vom Leben beschenken.



Und wenn wir uns stressen wollen, können wir auch das tun - wir sind frei!



Wir sind frei, Entscheidungen zu treffen, die für uns passend sind oder auch nicht - alles ist gleich-gültig. Wir können in "richtig" und "falsch" denken, wenn wir das wollen - wir können es auch bleiben lassen, wenn wir mögen. Wir können das Leben toternst nehmen oder das Leben spielen - gerade so, wie es uns im Augenblick behagt. Und wir können uns jederzeit neu und anders entscheiden, wenn wir Lust dazu haben. Wir bekommen immer, was wir brauchen.

Ist das nicht wundervoll?



Viele herzliche Grüße aus dem Harzvorland,

SabineWehre