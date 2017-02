In welcher Welt willst Du leben?

Was in der Welt schief läuft weiß jeder, aber wie würde die Welt aussehen, wenn sie perfekt und wunderschön wäre? Was ist überhaupt das Ziel, das es zu erreichen gilt?

Nachrichten, Gespräche und das politische Tagesgeschehen sind voll mit Aussagen darüber, was in der Welt alles falsch läuft. All diese Informationen haben eines gemeinsam: Sie beschäftigen sich mit dem, was weg soll - mit dem was stört, was nicht mehr gewollt oder gebraucht wird.



Da stellt sich die Frage, was eigentlich bleiben soll? Wie genau soll die Welt aussehen, die wir uns wünschen? Denn erst wenn wir uns darüber klar sind, können wir unser Handeln gezielt darauf ausrichten - und dieses Ziel eines Tages auch erreichen. Ohne Ziel ist jede Handlung ziellos, wir gehen ständig weiter und kommen doch nie an.



