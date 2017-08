Hier sind 11 Gratis-Ideen mit Glücksgarantie!!

Stellst du dir auch des öfteren die Frage: "Wie werde ich so richtig happy?" Und vor allem: "Wie bleibe ich es?". Mit diesen kostenlosen Tipps könnt ihr euch viele tolle Momente in euer Leben zaubern :-)

Schenkt auf der Straße einem Wildfremden frei und unverhohlen ein Lächeln und freut euch über seine Verblüffung. Die meisten werden dein Lächeln erwidern - dieses schöne Gefühl solltest du den ganzen Tag genießen und auch der Unbekannte wird das tun.Es kann mühsam, anstrengend oder auch langweilig sein. Aber wenn du es geschafft hast, ganz oben stehst und du auf die Welt hinabschaust, spürst du Kraft, dein Durchhaltevermögen und das Gefühl voller Leben zu sein.Schreibt ein Tagebuch! Aber belastet es nicht mit seitenlangen Beschreibungen des Tages, sondern beschränkt es auf einen Satz - über ein wichtiges Ereignis, ein Vorhaben oder eine Erkenntnis. Das genügt, um zu erfassen, wo man gerade im Leben steht.Du hast bestimmt "Krempel" den du nicht mehr brauchst wie z.B.: Bücher, die du nicht mehr liest; Kleidung, die du nicht mehr anziehst; Verschenkt diese Sachen, somit hast du weniger was dich belastet und ein anderer freut sich.Kinder haben eine besondere Sicht auf die Dinge. Und das ist auch ein Gewinn für dich. Frage deshalb bei der nächsten Entscheidung nach der Meinung eines Kindes und hört genau zu - es lohnt sich.Es gibt tausend Arten zu meditieren. Anfänger konzentrieren sich am besten auf ihren Atem, während du nur ruhig da sitzt. Schweifen die Gedanken ab, lenke sie wieder auf deinen Atem zurück. Vielleicht kommt dir eine Eingebung, vielleicht auch nicht. In jedem Fall bist du nachher ruhiger, entspannter und ganz bei dir.Ihr habt seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen und doch gemeinsame Erlebnisse und Gedanken geteilt. Lasst diese Freundschaft nicht verblassen, sondern greift zum Telefon und überrascht einen alten Freund, knüpft an Vergangenes an....oder eure Großeltern. Wahrscheinlich werden die erst einmal sagen: "Da gibt es doch nichts Besonderes." Fragt genau nach: Freunde, Erfahrungen, gute und schlechte Zeiten - es wird sicher Bemerkenswertes zum Vorschein kommen.Kaputtes Auto, Konto im Minus, Prüfung verpatzt - alles Sorgen, die uns belasten. Wechselt die Perspektive: Stell dir vor, wie du diese Dinge in einigen Jahren siehst.In der U-Bahn, in der Umkleidekabine oder in Leihbüchern - hinterlasst an öffentlichen Orten heitere und ermunternde Botschaften für andere, notiert auf Post-its.Wir neigen dazu, Dinge selbstverständlich zu halten. Erst wenn wir sie verlieren, merken wir, wie wertvoll sie für uns waren. Lernt es zu schätzen, dass du Familie, Freunde und Frieden hast - das verbessert die Lebensqualität und schützt vor Neid.Ich möchte euch noch einen wunderbaren Film empfehlen: "Ein Brief für dich" - passt zu Idee 10 :-)Ich wünsche euch viel Freude und Spaß beim ausprobieren!!Anzeige: DVD: Ein Brief für Dich auf Amazon