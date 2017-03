Gute Nachricht - Du bist WERTVOLL

Unsere Werte werden vernichtet und wir dadurch wertlos gemacht... wir bekommen in einer Art Dauerinformation vorgespielt, dass wir so wie wir sind, nicht ausreichen.

Wie oft fühlst Du dich wertlos?

Wie oft hast Du das Gefühl, eine Bestätigung von außen zu brauchen, bevor Du selbst dich wertschätzen kannst?

Wie oft hast du den Eindruck, dass erst Anstrengung, Kraft und Leistung dir einen Wert verleihen?

In meinem Herzen fühlt sich das so falsch an!



Ich frage Dich:



Bist Du bereit, dich von dem Leben zu lösen, dass du geplant hast?



Bist Du bereit deinen Wert zu erkennen und das Leben zu entdecken, was dir aus tiefstem Herzen entspricht?

Du bist so wertvoll – einfach weil Du bist!



Wenn ich auf meinem Blog oder bei Facebook über die innere Wahrheit schreibe, dann meine ich damit, dass du einzigartig bist und dass da etwas in dir ist, deine wahre Natur, der es gilt endlich Ausdruck zu verleihen.



Wenn wir hier auf die Welt kommen, dann sind wir noch unverfälscht. Wir brauchen keine Worte dabei sondern sind einfach,... bevor wir geprägt werden und anfangen zu lernen.



Mit den Jahren lernen wir, uns immer mehr an das äußere System anzupassen, in dem wir meist einen großen Teil unserer Essenz nicht mehr leben. Wir stellen sie unbewusst an die Seite, weil sie keinen Platz im heutigen Schulsystem hat, in dem es nicht darum geht unseren Potenzialen Ausdruck zu verleihen, sondern nur darum, zu funktionieren und zu kopieren, damit wir dann danach dem Berufsleben perfekt angepasst sind.



Erst müssen wir etwas leisten. Erst müssen wir etwas bieten können. Erst müssen wir eine Bewertung von Außen bekommen. Erst müssen wir bestehen



(Prüfungen, Examen, Vorstellungsgespräche, Tests, usw...)



Wir bekommen einen Stempel, eine Note, eine Bewertung – einen Wert – der etwas über uns bzw. Unseren Wert aussagt.



Ist das nicht furchtabr?



Gesellschaftlich wird uns die Idee wertlos zu sein anerzogen:



...damit wir anfangen etwas zu leisten, um uns einen Wert hart zu erkämpfen???



Doch wenn ich in mein Herz spüre, dann fühle ich ganz deutlich und klar, dass jeder von uns sehr viel Wert hat.





Ich bin wertvoll – einfach nur, weil ich existiere. Du bist wertvoll – einfach weil Du existierst.



Lass diesen Satz auf dich wirken.



Du bist ein Wunder!



Ein schöpferisches Wunder.



Gerade wenn wir Kind sind, drücken wir unsere inneren Werte klar und deutlich aus. Denn alles was wir tun, tun wir intuitiv und aus dem Herzen heraus. Es ist die Wahrheit.



Erinnerst du dich noch daran, was du als Kind am liebsten gemacht hast? Hast du stundenlang im Sandkasten gesessen und Förmchenkuchen gebacken? Warst du immer in der Natur unterwegs, hast mit Pflanzen gespielt oder lagst du stundenlang auf dem Teppich und hast gemalt?



Das alles ist wertvoll.



Auch wenn wir längst erwachsen sind, lebt in jedem von uns ein Inneres Kind, das sich nach Anerkennung, Bestätigung und Liebe sehnt. Logisch, wenn wir unseren Wert vergessen haben.



Als ich angefangen habe meine innere Wahrheit wieder ganz bewusst zu leben, habe ich auch meine Werte wiederentdeckt. Ich hatte auf einmal große Lust zu malen. Als Kind habe ich das geliebt.



Aber auch ich habe irgendwann damit aufgehört intuitiv zu leben, habe angefangen mich anzupassen an das, was mir im Außen begegnet ist. Oft hatte ich das Gefühl, das Malen verlernt zu haben und es hat mich traurig gestimmt. Wertlos hab ich mich gefühlt.



Doch wir haben in unserem Leben eine Menge Spuren gestreut. Spuren, die uns daran erinnern, was uns glücklich macht, uns mit Lebensfreude füllt und uns zu innerem Frieden führt. Spuren die uns zu unseren inneren Werten führen.



Stück für Stück habe ich meine Werte wiederentdeckt. Und das waren keine Dinge die ich vor irgendwem leisten musste...





Wir dürfen uns jetzt auf Spurensuche begeben und uns an unsere Werte erinnern,...





Stell dir vor, Du wärst verrückt nach den Dingen, die Du an dir selbst liebst.



Erober deine Werte zurück...



Befreie dich von den Erwartungen anderer, baue dein Selbstwertgefühl wieder auf und liebe dich selbst.