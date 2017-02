Frau, starkes Wesen - Inspirierendes Gedicht

Ein inspirierendes Gedicht über das starke Wesen Frau von Autorin Monika Hagn.

Frau, starkes Wesen

Oft vergessen und verdrängt über die Jahrhunderte

in ihrer wahren Natur,

erkämpft sie sich ihr Territorium,

liebend, sanft, friedvoll und doch unendlich stark.

Langsam, Schritt für Schritt

tastet sie sich vorwärts,

ihr Herz kennt das Land in dem sie einst aus

der Weltenseele geboren wurde.

Dorthin strebt ihr ganzes Sein,

die Sehnsucht treibt sie voran, immer und immer weiter.

Nichts kann sie aufhalten,

kein Schmerz, kein Leid, kein Kummer, keine Erniedrigung.

Sie hat die Kraft immer wieder aufzustehen

Immer wieder verwundet im mentalen Kampf

Und doch erstaunt immer wieder über ihre Stärke,

dort, wo sie ihren Ursprung nimmt.

Dankbar für alle Geschenke, die ihr helfen zu erfahren,

was ihre Seele erkennen möchte.

Sich weiter voran tastend,

helfend, stützend, fallend, vertrauend

steht sie immer wieder auf,

liebt als gäbe es kein Morgen,

nimmt Rückschläge in Kauf und liebt weiter.

Sie verzeiht sich und den Menschen auf ihrem Weg...

Ja, ihr Herz ist groß und weit.

Es hat Platz für alles und jeden und doch

kennt sie ihre Grenzen.

Sie hat auf ihrem langen Weg durch die Zeit gelernt, diese zu achten.

Niemals wird sie diese wieder bewußt überschreiten.



@Monika Hagn

März 2015

Autorin

(„Wege zu Dir“, „Im Spiegel des Lebens“)