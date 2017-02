Was ist Reiki? Und was passiert bei einer Reiki Behandlung?

Reiki ist eine sehr verbreitete und von vielen geschätzte alternative Heilmethode. Jeder von uns hat bereits von Reiki gehört. Viele wissen aber nicht was Reiki eigentlich ist. Unsere Gastautorin Tanja Kohl klärt uns auf, und lässt uns an ihren Erfahrungen mit Reiki teilhaben.

Dieser spannenden Frage bin ich vor zwei Jahren nach gegangen und habe dabei erstaunliche Antworten erhalten.

Als selbständige Unternehmerin war ich schon immer sehr interessiert an allen möglichen Themen auch außerhalb meines Unternehmens. So kam ich durch Zufall (wobei ich nicht an Zufälle glaube, sondern an das Gesetz der Anziehung) zu einer sehr interessanten Frau namens Jasmin Wolff, die sich bereits seit dreißig Jahren mit Energiearbeit und Reiki beschäftigt. Da ich als studierte Verwaltungs- und Betriebswirtin doch eher skeptisch bin, wollte ich es an mir ausprobieren, was Energiearbeit und Reiki zu leisten vermag.

Also besorgte ich mir Bücher über Reiki und las mich ein.





Info: Unsere Gastautorin Sandra Camek beschreibt Reiki so: Der Begriff Reiki kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie universelle Lebensenergie. Mikao Usui rekultivierte zu Beginn des 20.Jahrhunderts diese Entspannungs- und Heilmethode. Durch das Auflgegen der Hände wird Lebensenergie übertragen, welche die Selbstheilungkräfte aktiviert und dem Menschen bei seiner Gesundung unterstützt. Reiki lässt sich wunderbar mit anderen Heilmethoden und Therapien kombinieren und kann bei jeder medizinischen und psychotherapeutischen Behandlung unterstützend eingesetzt werden. Die Energieübertragung wirkt auf mehreren Eben. Zum einem auf der körperlichen Ebene wie z.B. Krampflösend, und fördernd bei der Wundheilung, auf der emotionalen Ebene unterstützt es die Lebensfreude und das Vertrauen und, auf der mentalen Ebene beruhigt es die Gedankenwelt und hilft beim Loslassen von negativen Denkstrukturen. Und das Schönste daran für mich ist, Reiki hat keinerleich Nebenwirkungen! Ich bezeichne Reiki und alle anderen energetische Heilweisen als EnergieMedizin, denn für mich ist diese Art der Behandlung Medizin für Körper, Geist und Seele. Quelle: Wikipedia



Da ich mit der Beschreibung von intuitivem Reiki wie

Reiki stärkt unsere guten und natürlichen Eigenschaften

Reiki versorgt uns mit frischer Energie

Reiki gibt uns Antriebskraft, Mut und Elan

Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte

nicht so viel anfangen konnte, wollte ich Reiki selbst erleben.

Also machte ich mich auf den Weg zu Jasmin Wolff und erhielt meinen ersten Reiki Grad.

Ich konnte mir nicht vorstellen, wie eine Einweihung ( so bezeichnet man den Wiederanschluss an die Reiki Energie ) von statten geht und war mir noch unsicher, ob ich die Reiki Energie selbst spüren konnte.



Zunächst einmal bekam ich alle wichtigen Informationen rund um die Einweihung mit Reiki. Und dabei machte Jasmin auch deutlich, dass durch die Einweihung auch eigene noch nicht verarbeitete Themen hochkommen könnten, um sich dann aufzulösen. Ich lies mich darauf ein und wurde eingeweiht. Die Einweihung war für mich ein sehr ergreifendes und unglaublich einzigartiges Erlebnis (über das ich gerne ausführlich in einem weiteren Artikel berichten werde).



Nach der Einweihung, die mit drei weiteren Teilnehmer stattfand, zeigte uns Jasmin, wie wir die Hände bei einer Reiki Behandlung auflegen sollten. Für mich war es in diesem Moment noch schwer vorstellbar, dass das reine Auflegen meiner Hände, bei dem zu Behandelnden, eine Reaktion hervorrufen würde.



Nun kam der spannende Moment und wir durften uns gegenseitig behandeln. Und dieser erste magische Moment, nachdem ich mich auf Reiki eingestimmt hatte und dann sofort die Energie spürte, die aus meinen Händen strömte. Es war, als hätte ich hunderte kleine Öffnungen in meinen Handflächen, aus denen eine starke, liebevolle und unglaublich warme Energie strömte.



Ich fühlte, dass diese Energie nicht von mir kam, sondern lediglich durch mich durch strömte. Das führte dazu, dass der Teilnehmer, den ich mit Reiki behandelte, sehr ruhig wurde und nach kurzer Zeit tiefen entspannt war. Ich war überwältigt und fasziniert von den Gefühlen, die mich während meiner ersten Reiki Behandlung durch strömten. Es war so ein leichtes, friedliches und liebevolles Gefühl. Und ich kam mir seit langer Zeit vor, als wäre ich bei mir selbst wieder angekommen. Ich kann jetzt verstehen, wenn der ein oder andere Leser sagt, dass er sich das nicht vorstellen kann. Ich hätte mir es auch nicht vorstellen können, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte.



Nach dem ich die Teilnehmerin behandelt hatte, durfte ich ebenfalls eine Reiki Behandlung genießen. Ich konzentrierte mich dabei nur auf meinen eigenen Atem und auf die Gefühle, die während der Reiki Behandlung bei mir hoch kamen. Ich fühlte die Wärme der aufliegenden Hände, die sich jedoch viel wärmer anfühlten als ich das kannte. Ich spürte ein sich immer mehr ausbreitendes wohliges Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. An manchen Stellen kamen Gefühlswallungen hoch, die dazu führten, dass mir Tränen die Wangen herunter liefen. Das erstaunliche dabei war, dass ich mich nicht traurig sonder befreit fühlte. Ich genoss diese Behandlung sehr und dämmerte nach einiger Zeit in einen Trance ähnlichen Zustand.

Nachdem die Behandlung beendet war, wurde ich langsam wieder munter und fühlte mich wohlig entspannt und glücklich. Ich war nachhaltig beeindruckt von der Wirkung von Reiki, die ich so nicht erwartet hatte. Was für ein intensives und kostbares Geschenk Reiki für mich werden sollte, war nach dieser Erfahrung bereits fühlbar geworden.



Wie ich die Einweihung empfangen habe und welche Erfahrungen ich bei der Anwendung mit dem ersten Reiki Grad gemacht habe, könnt ihr gerne im nächsten Artikel lesen.

Ich freue mich über eurer Feedback und eure Fragen.

Herzliche Grüsse sendet euch Tanja

