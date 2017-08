Das Allergrößte Geschenk für uns alle ist unsere Gesundheit!! Um unsere Gesundheit zu bewahren hier 10 Tipps aus dem Buch "Die zehn Geheimnisse der Gesundheit" von Adam Jackson für euch.

Der GeistUnser Geist kann Schmerz überwinden, Krankheit heilen und uns dabei helfen, dass wir uns rundum wohl fühlen. Wir können unseren Geist auf Gesundheit und Heilung ausrichten und am einfachsten geht das, mit Heilaffirmationen, die man den Tag über mehrmals wiederholt - wie z.B. Ich bin vollkommen gesund.Der AtemOhne zu atmen würden wir nicht leben können. Eine tiefe Atmung ist für uns sehr wichtig, außerdem entspannt es unser Nervensystem, erzeugt jede Menge Energie und löst geistigen wie auch emotionalen Stress auf. Man sollte ganz tief in den Bauch atmen, so dass sich unsere Bauchdecke richtig hebt. Das tut wirklich gut :-)Die BewegungEine regelmäßige körperliche Aktivität, hilft uns dabei, physische und mentale Krankheiten zu überwinden - außerdem bekommen wir dabei jede Menge Kraft. Wir sollten uns aber für eine Bewegungsart entscheiden, die uns richtig Spaß macht und wir sollten dabei ins Schwitzen kommen. Unsere Muskeln sollten vorm trainieren aufgewärmt sein und wir dürfen uns nicht überanstrengen.Die ErnährungSich gesund zu ernähren ist für eine vollkommene Gesundheit vorausgesetzt. Man sollte zu sich täglich frische, nichtraffinierte und biologisch angebaute Produkte nehmen. Eine gute Verdauung ist äußert wichtig, daher immer gut kauen und wir sollten in einem entspannten Zustand unser Essen genießen. Wir sollten uns nie überessen, denn weniger ist bekanntlich mehr. Außerdem sollten folgende Lebensmittel möglichst gemieden werden - wie Zucker oder Milchprodukte, Fleisch und Fisch, auch Tafelsalz, sowie Kaffee, schwarzer Tee und Alkohol.: Das LachenLachen ist gesund und daher schon immer die wirksamste Methode, um Schmerzen zu lindern und um Krankheiten zu heilen. Es ist doch schön wenn wir Lachen, außerdem wird dabei unser Immunsystem angeregt.Die RuheWir sollten immer wieder Entspannungsphasen in unseren Alltag einbauen. Außerdem verjüngert sich durch regelmäßige Ruhepausen unser Körper, Geist und Seele. Falls wir uns wieder unnötig Sorgen machen kann dieser Satz stets helfen: nicht den Kopf wegen Kleinigkeiten zerbrechen, da es meistens nur Kleinigkeiten sind. Auch Atemübungen können uns besonders gut helfen, wenn wir uns gestresst oder angespannt fühlen.: Die KörperhaltungUnsere Körperhaltung beeinflusst unsere Stimmung, unsere Emotionen und somit unsere gesamte Gesundheit. Man sollte sich seiner Haltung stets bewusst sein und wir sollten schlechte Angewohnheiten einfach ändern. Für eine gute Haltung ist unsere Balance entscheidend.: Die UmgebungZu einer gesunden Umgebung gehören frische, saubere Luft und natürlich Tageslicht. Wir sollten stets auf unsere Umgebung achten, etwas dafür tun ob am Arbeitsplatz oder auch zu Hause, denn nur so können wir uns richtig wohl fühlen.: Der GlaubeUnser Glaube kann bekanntlich Berge versetzen und Dinge möglich machen, die oft Unmöglich erscheinen. Unser Glaube setzt in uns eine Kraft frei, die oft Unerklärliches bewirken kann. Glaubt stets an euch und an eure vollkommene Gesundheit.: Die LiebeGeliebt zu werden und Liebe zu schenken ist das Bedeutendste hier auf Erden. Denn Liebe schenkt Liebe - immer.