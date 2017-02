Die eigenen Wurzeln! - Gedanken eines Druiden

Liebe Mitmenschen, jeder Mensch befindet sich auf seiner eigenen Lebensreise, ist mit sich, seinem Umfeld und dem globalen Geschehen beschäftigt. Vieles Ereignisse erzeugen Unruhe, Angst und Orientierungslosigkeit, doch wo oder wie fängt man an!?



In diesem Artikel möchte ich wert ~ und urteilsfrei auf die innere Gefühlswelt eingehen und zeigen, dass jeder einzelne etwas bewirken und verändern kann. Doch diese Veränderungen findet nicht im Außen, sondern in jedem einzelnen von Uns Selbst. Mit diesem Artikel möchte ich einen Zugang für die eigene Wahrnehmung vermitteln und zu einem natürlichen Umgang mit sich Selbst beitragen.



Aus dem Herzen Lichtwolf ~ Christian.



Liebe Mitmenschen,





viele haben sich von ihren eigenen Wurzeln entfernt und sind Orientierungslos, weshalb es ihnen schwer fällt im Harmonie mit der Natur und den universellen Gesetzen zu leben. Doch dieses Wissen ist nicht verloren, sondern nur begraben und schlummert in den Tiefen der inneren Reiche. Doch dieser Teil kann wiederbelebt und neu aktiviert werden. Als Druide belebe ich den universellen Wesenskern und entzünde das Feuer dieser Urkraft neu. Hierbei spielt Herkunft und Zugehörigkeit keine wesentliche Rolle, denn wir alle sind miteinander verbunden. Einst leben alle Naturvölker im Einklang mit der Natur und ihren Wesenheiten, und bildeten dadurch eine gemeinsame Sonnenkultur, die über die Kontinente verteilt lebte. Sie empfanden sich als Schwestern und Brüder, die sich im Herzen und im Geiste einander verbunden fühlten.Wer mit einem klaren Blick und einem offenen Herzen schaut, wird erkennen, dass die Jetzt ~ Zeit diesen Weg einschlägt. Doch jeder einzelne hat mit jedem neuen Tag die Wahl zu entscheiden wohin er seinen Blick richtet und worauf er seine Aufmerksamkeit legt. In dieser Zeit des Wandels ~ des Umbruchs braucht man feste Wurzeln, denn vieles was einst war sucht den Weg der Erneuerung. Starke Wurzeln verschaffen Dir einen festen Stand, stärken Deine Anbindung an Mutter Erde mit ihrer Natur, sie erfüllen Dich mit Kraft und Lebendigkeit. Dann verfliegt die Angst den Halt zu verlieren, sich Selbst zu verlieren oder etwas zu verlieren, egal wohin Dich der Wind trägt oder in welcher Situation Du dich befindest. Es entsteht ein unendlicher Raum für den eigenen Wachstum und die Entfaltung.Deine Wurzeln findest Du in dir, in dem Du dich auf die innere Reise begibst und in Dein Seelenreich eintauchst. Es ist eine Selbsterfahrung der tiefen Erinnerung an das, was Dich als Ganzes ausmacht, mit Deinen Talenten ~ Gaben ~ Fähigkeiten. Du hast jederzeit die Möglichkeit in Dein Seelenreich einzutauchen, um Deine wahre Natur zu entdecken. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören zusammen, denn sie finden immer Jetzt statt. Im jetzt kann man erfahren welche Entscheidungen in der Vergangenheit, zu den Erlebnissen im Jetzt geführt haben.Somit findet die Zukunft jetzt statt, denn man gestaltet sie Jetzt mit jeder weiteren Entscheidung die man trifft.Aus dem Herzen Lichtwolf ~ Christian."Ich arbeite mit der Lebendigkeit der Natur, denn sie bietet einen unerschöpflichen Raum, der ganzheitlichen Verbundenheit & Heilung. Für mich ist alles beseelt & untrennbar miteinander verwoben. Mit meiner Arbeit begleite ich Dich auf deinem Weg in das seelische Heil, das körperliche Wohlbefinden & die geistige Klarheit."Mehr über Christian erfahrt ihr auf druiden-heiler.de