Bio-Meeresalgen - Algamar verlost Superfood

Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung

Das Gewinnspiel für „Algamar - Das Gemüse des Atlantischen Ozeans“ wird von den Nur positiven Nachrichten und der bioalegria e.K. (Deutscher Vertriebspartner von Algamar) veranstaltet. Mit Ihrer Bewerbung akzeptieren Sie folgende Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen:



Teilnahmevoraussetzungen



1. Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben.



2. Mitarbeiter der Nur positiven Nachrichten und der bioalegria e.K. sowie alle an der Konzeption und Umsetzung der Aktion beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gleichfalls ausgeschlossen sind deren Lebenspartner und Angehörige in häuslicher Gemeinschaft.



3. Die Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe Daten.



4.Nur positive Nachrichten behält sich das Recht vor, bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen Personen von der Aktion auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen oder unwahre Angaben machen. Ebenso ist die Teilnahme durch Gewinnspielagenturen ausgeschlossen.

Eine Barauszahlung oder der Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen.



Ablauf



1. Das Gewinnspiel beginnt mit seiner Freischaltung auf der Website https://nur-positive-nachrichten.de/aktionen-und-angebote. Der Teilnahmeschluss für das jeweilige Gewinnspiel wird unmittelbar auf der Website des jeweiligen Gewinnspiels mitgeteilt.



2. Für die Bewerbung muss das Gewinnspielformular (die Pflichtfelder) ausgefüllt und die Teilnahme- und Datenschutzbedingungen bestätigt werden. Das Absenden der Bewerbung erfolgt per Klick auf den Button „JETZT MITMACHEN!“. Die Bewerbung ist nur einmal pro Teilnehmer zulässig. Eine verspätete Teilnahme, gleich aus welchem Grund, kann leider nicht berücksichtigt werden. Mit Bestätigung des Nur positive Nachrichten-Newsletters willigen die Teilnehmer ein, den kostenlosen Newsletter und zu abonnieren. Dieser ist jederzeit kündbar. Die Bestätigung der Newsletter ist freiwillig. Eine Auslosung als Gewinner ist davon unabhängig.



3. Mit Bestätigung des Newsletters von bioalegria e.K. willigen die Teilnehmer ein, den kostenlosen E-Mail-Newsletter von bioalegria e.K. zu abonnieren. Sie können den bioalegria e.K. Newsletter jederzeit kündigen. Die Bestätigung der Newsletter ist freiwillig. Eine Auslosung als Gewinner ist davon unabhängig.



4. Unter allen eingesendeten Bewerbungen wählt die bioalegria e.K. per Zufallsprinzip die Gewinner aus. Die Gewinner werden von der bioalegria e.K. per E-Mail innerhalb von sieben Werktagen nach Bewerbungsschluss benachrichtigt. Meldet sich ein Gewinner nicht fristgerecht zurück, so wird er von dem Gewinn ausgeschlossen und ein neuer Gewinner ausgelost.



Haftung



Schadensersatzansprüche gegenüber der bioalegria e.K. oder der Nur positiven Nachrichten, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind – innerhalb des gesetzlich zulässigen – unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die bioalegria e.K. hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner haftet die bioalegria e.K. nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel-Internetseite. Die bioalegria e.K. wird alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel-Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt bioalegria e.K. und Nur positive Nachrichten keine Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist.



Sonstiges



1. Die vorliegende Aktion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Nur positive Nachrichten haftet nicht für die Produkte und Leistungen der bioalegria e.K..

3. Die Teilnahme kann nicht an eine andere Person abgetreten werden.

4. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Datenschutzhinweise

Die Datenschutzhinweise von Nur positive Nachrichten finden Sie hier: https://nur-positive-nachrichten.de/impressum/datenschutzerklaerung