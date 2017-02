Wunderschöne Illustrationen für Kinder - Mit diesen Bildern wachen Kinder glücklich auf

"Das Beste für mich ist es zu wissen, dass Kinder morgens aufwachen und meine Bilder sehen und dann weiter träumen können". Dies sagt die amerikanische Künstlerin Nidhi Chanani über ihre Kunst. Und man muss ihr zustimmen. Ihre farbenfrohen Tierbilder machen Freude und zaubern ein Lächeln auf jedes Gesicht, und das nicht nur auf Kindergesichter.

Die Künstlerin Nidhi Chanani, mit Wurzeln in Kalkutta, wollte immer Kinderbücher verkaufen. Nach ihrem Literaturstudium begann sie damit, verschiedene Kinderbücher zu illustrieren und ihre Bilder an Verleger zu verkaufen. Leider hat sie bislang kein einziges davon verkauft. "Ich werde es weiter versuchen", schreibt sie auf boredpanda.

Irgendwann fing sie an ihre Tierbilder an Freunde zu verkaufen. Schließlich wollten Freunde ihrer Freunde, und plötzlich auch Menschen denen sie noch nie begegnete, ebenfalls ihre Bilder kaufen. Die meisten hingen die Bilder in die Zimmer ihrer Kinder. Nun hängen ihre Bilder auch in Kinderkrankenhäuser.



Quelle: everydayloveart.com (Weitere Bilder findet ihr in der Galerie unter dieser positiven Nachricht)

Es ist für sie ein großer Erfolg zu wissen, dass sie mit ihren Bildern vielen Kindern auf der Welt ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Sie malt Illustrationen mit viel Liebe. Ihre Werke könnt ihr euch auch in eure Kinderzimmer holen.

Weitere Informationen dazu findet ihr hier: everydaylovart.com | Etsy