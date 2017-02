Papa schafft es, trotz dieser Umstände, für gute Laune zu sorgen | Inspirierendes Foto aus einem Kriegsgebiet

Das Bild zeigt einen Vater wie er liebevoll mit seinen beiden Kindern in der Badewanne spielt. Das wäre an sich nichts ungewöhnliches, würde sich die Badewanne nicht in Mitten einer wohl verbombten Stadt befinden. Wo dieses Bild aufgenommen wurde ist leider nicht geklärt.

Es hat aber eine ganz wichtige Botschaft:

Wo Liebe ist, ist Frieden

Wir haben das Bild auf Facebook gefunden. Gepostet hat es Erum Khan aus Pakistan.

Unter dem Bild finden sich diese inspirierende Worte:

"Papa schafft es, trotz dieser Umstände, für gute Laune zu sorgen."