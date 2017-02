Magische Anhänger - Miniatur Terrarien als Anhänger und Ringe

Die irische Künstlerin Kay Bells bringt den Zauber der Natur in ihre Anhänger und Ringen. In ihren handgemachten "Mini-Terrarien" arrangiert sie liebevoll alles was sie in den Wäldern, auf Bergen oder an Stränden findet. Wenn man der Künstlerin eigene Erinnerungsstücke schickt, zaubert sie daraus individuelle Stücke.

