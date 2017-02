Künstler stellen Van Goghs Schlafzimmer nach - Hotelzimmer der künstlerischen Art

Van Goghs Bilder seines Schlafzimmers in Arles, Frankreich, werden zum ersten Mal in Nord Amerika ausgestellt. Um dies zu feiern hat das "Art Institute of Chicago" diese Bilder in einem echten Raum nachgestellt und wird auf Airbnb für nur 9 Euro die Nacht an Gäste vermietet.

Einige der berühmtesten Bilder Van Goghs werden in Chicago ausgestellt. Darunter befinden sich drei seiner Bilder seines Schlafzimmers und andere. Da diese Meisterwerke zum ersten Mal in Nord Amerika ausgestellt werden haben sich Künstler des "Art Institute of Chicago" etwas Wunderbares ausgedacht. Sie stellten das Schlafzimmer nach und vermieten es nun für einen Schnäppchenpreis von 10 Dollar die Nacht.

"In diesem Raum fühlst du dich wie in einem lebenden Gemälde",

so wird dieses Hotelzimmer auf dem Vermietungsportal Airbnb beworben. Einmal Van Goghs Schlafzimmer in echt erleben.

"Es ist dekoriert in einem post-impressionistischen Stil"

Die Möbel, die hellen Farben und die künstlerische Bemalung machen sorgen bestimmt für magische Träume.

Das Original Bild und weitere Bilder findet ihr in der Galerie unter diesem Beitrag.

