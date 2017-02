Faszinierende Wolkenformation in Portugal - die Hand Gottes

Am Montag staunten die Menschen in Portugal nicht schlecht. Eine außergewöhnliche Wolkenformation erschien am Himmel. Gestreift durch Sonnenstrahlen entstand ein einzigartiges Bild.

Der Wetter Blogger Rogerio Pacheco konnte seinen Augen nicht trauen, als er die Wolke am Himmel sah.

"Als ich die Wolke sah, war ich sofort fasziniert und griff zu meiner Kamera um ein Foto zu schießen",

so Pacheco auf seinem Blog.

Seine Leser auf verschiedenen spzialen Plattformen stellten bereits die wildesten Vermutungen an, um was es sich bei dieser Wolke handeln könnte. Einige sagten, es sein die "Hand Gottes" die eine brennende Faust bildete.

Quelle: http://meteomadeira.blogspot.pt/