Diese Bilder zeigen das Unausweichliche - das Spiel mit unserer Erwartung und Phantasie

Für das Kinfolk Magazine machten Fotograf Aaron Tilley und Kyle Bean Bilder, bei denen der Betrachter sofort weiß, was passieren wird. Am liebsten würde man eingreifen und die Situation retten. Doch genau hier wird es gemein. Die Künstler lassen den Betrachter in seiner angespannten Gefühlslage. Es gibt nämlich keine Auflösung oder ein zweites Bild. Es bleibt der eigenen Vorstellungskraft überlassen, wie der nächste Augenblick aussehen wird.

Ein Luftballon schwebt langsam zu Boden. Doch da steht ein Nagelbrett. Wir wissen genau, dass es in wenigen Sekunden zum großen Knall kommt. Diesen Moment kurv vor dem Knall hielten die beiden Künstler Aaron Tilley und Kyle Bean mit ihrer Kamera fest. Wer nun auf ein Bild hofft, wo man sieht, wie der Ballon zerplatzt, wird enttäuscht. Und genau damit spielen die Künstler. Der Betrachter wird gezwungen in dem Moment vor dem Unvermeidlichen auszuharren und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.Ein Bild zeigt wie drei Eier von einer Rutsche in Richtung Boden fallen. In dieser Situation würden wir am Liebsten hinspringen und die Einer auffangen. Doch wir wissen, dass es dafür viel zu spät ist. Also stellen wir uns vor wie der Boden in einer Sekunde aussehen wird. Die Bilder zwingen uns, uns ein Szenario vorzustellen. Sie spielen mit unserer Erwartung und Fantasie.