Der Wolf und sein bester Freund der Bär - faszinierende Bilder aus der finnischen Wildnis

Über tierische Freundschaften haben wir schon mehrmals berichten dürfen. Doch was ein finnischer Naturfotograf nun mit seiner Kamera festhielt, ist einzigartig und herzergreifend. In der Wildnis Finnlands leben ein Bär und ein Wolf Seite an Seite.

Wölfe sind Rudeltiere und streifen normalerweise gemeinsam mit anderen Wölfen durch die Wälder. Bären halten sich ebenfalls an ihre Artgenossen, sofern sie nicht alleine durch die Wildnis wandern. Der finnische Naturfotograf Lassi Rautiainen konnte deshalb wohl seinen Augen nicht trauen, als er einen Bären gemeinsam mit einem Wolf vor die Linse bekam. Dabei handelte sich nicht um ein zufälliges Treffen. An 10 aufeinander folgenden Tagen konnte er die beiden gemeinsam Fotografieren.

Die beiden verhielten sich dabei wie Bruder und Schwester. Sie faulenzten gemeinsam und teilten sich ihre Beute. Der Wolf muss etwas Besonderes an sich haben, denn auch die anderen Bären störten sich nicht an ihm.

Bislang kann sich niemand erklären, wie diese Freundschaft zu Stande kam. Vielleicht war der Wolf einsam, vielleicht hatte er Hunger und wollte etwas von der Beute des Bären abhaben und stellte dann fest, dass sie ihn akzeptierten. Diese Freundschaft beweist, dass sich die Natur nicht an Regeln hält und uns manchmal mit ihrer Einzigartigkeit überrascht und fasziniert.

