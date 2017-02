Monatshoroskop März 2017 Fische

Träumen - Umsetzen - Genial

Liebe Fische, Eure Intuition wird direkt zum Anfang des Monats gepusht.

Dazu gibt es zur Monatsmitte den Vollmond und dann noch den Mars im Stier.

Jetzt ist die Zeit gekommen, dass das Leben loslegt. Nicht nur in deinen Träumen,

nein du wirst zum Umsetzer. Wann? Sofort.

Schicke deinen Wunsch für das Sonnenjahr in das Universum und fange mit der

Umsetzung an. Es werden dir viele Türen geöffnet.