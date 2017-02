Monatshoroskop Dezember 2016 Fische

Bis zur Monatsmitte wirst du öfter das Gefühl haben, dass du in das Rampenlicht gezogen wirst. Es ist gut wenn du deine Weisheit mitteilst. Auch wenn es dir manchmal zu laut oder auch zu viel vorkommt. Ab Monatsmitte wandert der Mars in dein Zeichen. Finde Kraft in der Stille oder in der Meditation um dann gestärkt in das Außen zu gehen. Chiron und auch Neptun laufen wieder direkt und schenken dir mehr Kraft und Ausdauer. Der Nordknoten in der Jungfrau verschafft dir zusätzlich Stabilität. In der Liebe wird es sehr romantisch. Verbinde dich am Monatsende mit dem Neumond im Steinbock, der verhilft dir, deine Pläne in die Tat zu bringen.