Monatshoroskop April 2017 Fische

Mit Mars und Sonne im Stier fühlen sich die Fische sehr wohl.

Sie können sich ein Stück weit erden und fühlen mehr die erwachende Natur.

Der Neumond im Stier zum Ende des Monats, kannst du nutzen um deine

Träume zu realisieren. Der Marswechsel in die Zwillinge bringt ein

wenig Aufregung und manchmal auch ein zuviel an Informationen.

Plane deine Pause in der Natur und Stille ein.