YOGA for Real Life-für jeden! - Buchrezension

Der Begriff Yoga bedeutet "Vereinigung" und "Einswerden". Es gibt eine Vielzahl von Yoga Arten und das Angebot scheint immer unüberschaubarer zu werden. Man tut sich schwer aus den vielen verschiedenen Arten die passende Methode für sich selbst zu finden. Ursprünglich stammt Yoga aus Indien. Alle Yoga Richtungen haben aber letztendlich zum Ziel die Einheit von Körper, Geist und Seele zu erreichen. Yoga hat sowohl positive Effekte auf unsere physische als auch psychische Gesundheit. Zu den wichtigsten und bekanntesten Yoga Richtungen zählt das Kundalini Yoga.

Eine Kurzzusammenfassung zum sehr empfehlenswerten Buch von Maya Fiennes zur Kundalini Methode, findet ihr in meiner Rezension.

Das Buch YOGA for Real Life-für jeden! ist ein sehr ansprechendes Buch, es macht sofort Lust darin zu blättern!Der Autorin gelingt es durch ihren Schreibstil und durch die kreative, sehr schöne Gestaltung des Buches die volle Aufmerksamkeit des Lesers/der Leserin zu gewinnen. Zu Beginn werden sehr ausführlich die Methode und die Wirkung des Kundalini Yoga beschrieben.Die Autorin gibt sich in ihren Ausführungen große Mühe behutsam und ohne Erfolgs- oder Übungsdruck auf den Leser/ die Leserin einzuwirken. Das Buch besteht aus sieben Kapiteln, den sieben Chakren (Wurzelchakra, Sakralchakra, Nabelchakra, Herzchakra, Kehlchakra, das Dritte Auge und Kronenchakra).Jedes Kapitel bezieht sich auf eines der Chakras. Nach einer allgemeinen Beschreibung der jeweiligen Chakren, folgen persönliche und tiefgründige Anmerkungen, Zitate, Tipps und Rezepte zu selbst kreierten Smoothies, passend für das jeweilige Energiezentrum.Weiters beinhaltet jedes Kapitel speziell ausgewählte Yoga Übungen, die in Text und Bildform dargestellt werden und somit auch für Anfänger sehr gut geeignet sind. Der gesamte Inhalt des Buches wird von wunderschönen Bildern und farblich gestalteten Texten begleitet.