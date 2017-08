Die Magie meines Namens - Personalisiertes Kinderbuch bringt Kinderaugen zum Leuchten - Buchrezension

Das Leben unserer Kinder gleicht einem wunderbaren Abenteuer. Ständig lernen die Kleinen etwas dazu, und täglich stellen sie uns neue Fragen. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir eine dieser Fragen in Form einer Geschichte beantworten könnten? Genau diesen Ansatz greift das personalisierte Kinderbuch "Die Magie meines Namens" auf, und macht das eigene Kind zum Hauptdarsteller einer magischen Geschichte. Mit wunderschön illustrierten Bildern wird das Kind auf ein Abenteuer geschickt, um die Antwort auf folgende Frage zu erhalten: "Was bedeutet mein Name?". Wir haben für unsere Tochter ein Buch erstellen lassen und zeigen euch ob sich der Kauf gelohnt hat.

Als angehender Papa bin ich im Internet über eine Anzeige des personalisierten Kinderbuches "Die Magie meines Namens" gestolpert und wurde neugierig. Bislang kannte ich die Möglichkeit Geschenke zu personalisieren, nur von Kissen, Tassen, Gläsern und anderen bedruckbaren Gegenstände. Da ich mich bereits darauf freue, meiner Tochter in Zukunft Bücher vorzulesen, klickte ich auf den Banner und landete auf der Seite des Anbieters.



Von der Idee den Namen des eigenen Kindes in einem wunderschön illustrierten Kinderbuch zu finden, wurde ich schnell überzeugt und startete mit der Erstellung. Und das ist denkbar einfach.



Im ersten Schritt wählt man, ob es sich bei dem beschenkten Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Außerdem gibt man den Namen des Kindes ein. Im nächsten Schritt wählt man zwischen vier Protagonisten mit unterschiedlichen Haut- und Haarfarben. Wer möchte, kann zusätzlich ohne Mehrkosten eine persönliche Widmung in das Buch drucken lassen. Am Ende gibt es die Möglichkeit zwischen einem Aufpreis pflichtigen Hard- oder einem kostenlosen Softcover zu wählen. Wir entschieden uns für die Hardcover Variante.



Der Hersteller gibt auf seiner Seite an, dass der Versand etwa 7 bis 10 Tage dauern würde. Uns brachte der Postbote das Buch nach etwa einer Woche. Gespannt packten wir das DIN A4 große Buch im Querformat aus. Bereits auf dem Cover lacht uns die von uns ausgewählte Protagonistin Melissa, also unsere Tochter, an. Auf einer der ersten Seiten findet sich die gewünschte Widmung und fügt sich nahtlos in das Buch ein.



Dann beginnt "Die Magie meines Namens" mit folgender Passage:





An einem ruhigen Abend brachte eine Mutter liebevoll ihre Tochter ins Bett. Das Mädchen war schon fast eingeschlafen, als ihr noch etwas einfiel:

"Mama, Mama, warum heißte ich eigentlich MELISSA (Der Name variiert je nach Vorgabe bei der Bestellung)?"

"Mein Liebling", antwortete die Mutter, "dein Name ist etwas ganz Besonderes. Gerne erzähle ich dir ein anderes Mal mehr darüber." Dann küsste sie ihre Tochter sanft auf die Stirn und deckte sie zu.

Als die Protagonistin einschläft erscheint ihr eine Fee und stellt dem Kind eine Frage:





"Dein Name ist etwas ganz Besonderes, so wie du!", fuhr die Fee fort. "Bist du bereit für ein Abenteuer?"



Voller Neugier lässt sich das Mädchen darauf ein und reist mit der Fee durch magische Welten wo es zu jedem Buchstaben seines Namens erfährt, welche Bedeutung sich dahinter verbirgt. Als das Mädchen zum Beispiel in einer Flugschule für Vögel einem traurigen Kiwi, der nicht fliegen kann, mit einem Witz aufheitert, erfährt sie, dass das "L" von Melissa für "lustig" steht. Und so erlebt das kleine Mädchen für jeden Buchstaben seines Namens ein eigenes Abenteuer. Am Ende wacht das Mädchen wieder auf und ruft seiner Mutter zu:





"Mama, Mama, ich weiß jetzt, warum ich so heiße. Jeder Buchstabe in meinem Namen hat eine andere Bedeutung.

Es ist unglaublich!"

Das M für Mutig!

Das E für Einfallsreich!

Das L für Lustig!

Das I für Intelligent!

Das S für Schlau!

Das S für Sanft!

Das A für Aufmerksam!

Natürlich wird jedes Buch individuell auf den Namen und das Geschlecht des Kindes angepasst.



Für wen ist das Buch geeignet:



Der Hersteller schreibt, dass das Buch für Kinder zwischen 0 und 8 Jahren geeignet ist. Natürlich wird ein Baby die Geschichte noch nicht verstehen. Allerdings werden frisch gebackene Eltern sich sehr über das Buch freuen. Aus diesem Grund können wir dieses Buch allen Großeltern, Tanten, Onkeln und Freunden wärmstens empfehlen, die ein Geschenk zur Geburt suchen, oder allen die einem Kind ab zwei Jahren eine große Freude machen möchten. Auch als Weihnachtsgeschenk und Nikolausgeschenk eignet sich dieses Buch hervorragend.



Was kostet das Buch:



In der Softcover Variante kostet das Buch inklusive Versand 24,90 Euro. Für das Hardcover kommen nochmals 4,99 Euro hinzu. Man erhält ein hochwertig bedrucktes Bilderbuch mit wunderschönen Illustrationen.



Fazit:



Die Idee personalisierte Kinderbücher zu verkaufen, wurde erstklassig umgesetzt. Die Bestellung des Buches ist denkbar einfach. Auch die Lieferzeit von 7 bis 10 Tagen geht in Ordnung, wenn man bedenkt, dass jedes Buch personalisiert ist und erst nach der Bestellung gedruckt wird.



Dem Autor Dirk Hampel ist es gelungen ein spannendes, kindgerechtes Abenteuer über die Bedeutung des Namens eines Kindes zu schreiben. Durch die originellen und liebevollen Illustrationen von Marta Viader und Andrés Arcos wird diese Geschichte zum Leben erweckt.



Wer die Augen von Kindern und Eltern zum Leuchten bringen möchte, liegt mit "Die Magie meines Namens" goldrichtig.