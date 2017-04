Mit Respekt und Liebe erziehen: Warum Bestrafung bei Kindern nicht hilft ... und was Sie stattdessen tun sollten - Buchrezension

Es gibt Bücher, die Bekanntes nur in veränderten Worten wiedergeben und es gibt Bücher, die in uns etwas wecken oder auch bestätigen, was wir bislang bereits erfühlen konnten, aber nicht recht in Worte fassen. Die in Indien geborene Autorin Shefali Tsabary gibt mit ihrem Buch „Mit Liebe und Respekt erziehen“ sehr viele wertvolle Impulse. Der Leser hält ein Werk in der Hand, das durchaus als eine Art Revolution unter den Erziehungsratgebern bezeichnet werden kann. Es verlangt ein wenig Mut, bleibt dabei keinesfalls an der Oberfläche, aber lässt den Leser nicht allein. Ich möchte Sie einmal ermutigen, sich den Gedanken der Autorin zu öffnen. Sie wollen wissen, was Sie gewinnen können und warum es mich so begeistert hat, dann lesen Sie weiter.

Wenn ich es gleich vorwegnehmen darf, dann hat mir dieses Buch auf den ersten 20 Seiten bereits so sehr aus der Seele gesprochen, wie kaum ein anderes seiner Art. Gleich in der Einleitung ist so treffend formuliert, wenn dort steht:

„Unsere Kinder entstammen nicht unserer eigenen, sondern der göttlichen Saat.

Wir haben die Gelegenheit und die Ehre ihre ständigen Gärtner zu sein – sie zu wässern, frei von Unkraut zu halten, sie zu düngen, wertzuschätzen und voller Dankbarkeit zu stützen, bis die Pflanze stabil ist.“