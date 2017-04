Das Herz unser Glücksmuskel - Buchrezension

Unser Herz ist das Zentrum unseres Wohlbefindens. Die Frequenz des Herzens strahlt im wahrsten Sinne des Wortes in die Welt hinaus. Wenn wir gut für unser Herz sorgen, indem wir es immer wieder zur Ruhe kommen lassen aber es auch immer wieder herausfordern, wirkt sich das erfreulich auf unser ganzes Leben aus.

Im Buch sind zahlreiche Übungen beschrieben, wie wir unseren Herzrhythmus mit Atem- und anderen Übungen positiv beeinflussen können.



Es lohnt sich dieses Buch zu lesen, denn es ist eine richtige Schatzkiste mit wertvollen Anregungen wie wir uns von negativen Verhaltensmustern befreien und unser Leben verbessern können. Zum Beispiel wie wir dem Gedankenkarussell Einhalt gebieten können und uns vor vorschnellen (falschen) Urteilen lösen können.



Man kann aus seiner Balance fallen, wenn in einer Situation, die einem nicht entspricht, verharrt. Es geht darum herauszufinden, wo das Herz drückt und was man tun kann, damit man/es sich wieder wohl fühlt. Die Autorin ermuntert und begleitet den Leser dabei wieder auf sein eigenes Herz zu hören, es zu öffnen und sich berühren zu lassen.



Was mir besonders gefallen hat, ist dass es total sachlich geschrieben ist und doch viel tiefsinnige Lebensweisheit vermittelt.



Die Autorin ist ausgebildete Sporttherapeutin und Coach, Gruppentrainerin für Herzintelligenz und führt auch Lamawanderungen durch.