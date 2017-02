Wunder wirken Wunder - Wie Medizin und Magie uns heilen - Buchrezension

„Wunder wirken Wunder – Wie Magie und Medizin uns heilen“ - ist ein Buch über Gesundheit und die verschiedenen Wege zu ihr. Im neuen Buch von Eckhart von Hirschhausen geht es um Magie, Wissenschaft und Scharlatanerie in der Heilkunst und was wir alles selbst dafür tun können gesund zu werden oder gesund zu bleiben.





In 7 großen Kapiteln schreibt er über Wunder und Zufälle, Placebos und „Nacebos“, deckt Zaubertricks von Scharlatanen auf, erklärt, woran man eine gute Medikamentenstudie erkennt und wie man wirksamen von unwirksamen Therapien unterscheidet. Er rechnet ab mit der Wunderindustrie, die mit falschen Versprechungen lockt und kommt dann in den letzten Kapiteln wieder zu unserer Eigenverantwortung – z.B. dazu, wie uns bei wichtigen Behandlungsentscheidungen gezielte Fragen an den Arzt helfen können mitzuentscheiden und auch, was wir selbst alles dafür tun können, gesund zu werden oder noch besser, gesund zu bleiben. Auf seiner Reise durch die Heilkunst auch in anderen Teilen der Welt stellt er fest, dass die gute persönliche Beziehung zwischen Heiler/Arzt und Patient weit mehr für die Gesundheit macht, als uns die Pharmaindustrie glauben machen will.





Auch wenn ich bei einigen Themen (Homöopathie als reinen Placebo-Effekt zu erklären und Impfungen prinzipiell als gut hinzustellen) deutlich anderer Meinung bin, hat mir auch dieses Buch von Eckhart von Hirschhausen mit seinem humorvollen Stil wieder sehr gut gefallen. Ganz besonders die „Ratgeberlotterie“ am Ende des Buches, die wieder viele Tipps für einen guten Umgang mit sich selbst bereithält, ist ihm wieder gut gelungen.





Alles in allem ein empfehlenswertes Buch für jeden, der sich selbstverantwortlich um seine Gesundheit kümmern möchte und im Ernstfall heil durch unser Gesundheitssystem kommen möchte.