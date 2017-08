Eine Stimme in der Nacht - Die wahre Geschichte über einen Mann und Wunder, die Afrika verändern - Buchrezension

Surprise ist nicht nur ein Name. Das ganze Leben dieses außergewöhnlichen Mannes steckt voller Überraschungen, um nicht zu sagen voller Wunder. Seine Eltern sind Zauberer und Geistheiler in Afrika. Anstatt das Erbe anzutreten, wird er von einer Stimme in der Nacht eindringlich gerufen sein Zuhause zu verlassen. Unbeirrt, seinem Gefühl folgend, verlässt er seine Familie, die er danach nicht mehr wieder sieht. Dabei entkommt er nur knapp dem sicheren Tod, wie er später feststellen muss und weiß, dass Gott ihn rettete, um das Evangelium zu verkünden. Von da an folgt er den Zeichen, die er auf seinem Weg findet. Das Besondere dieses Buches versuche ich mit meiner Rezension zu erfassen.

Die Geschichte von Surprise Sithole ist wahr und gleichzeitig unglaublich. Die Erzählung ist lebendig. Am Anfang bekommt der Leser einen wunderbaren Einblick in das Leben in Afrika, so wie es der junge Surprise erlebte. Trotz der Einfachheit und der anmutenden Romantik, war er in keinster Weise glücklich. Es gab so viele Widersprüche und Gefahren, die wir uns in unserer westlichen Welt kaum vorstellen können.





Hatten meine Eltern wirklich besondere Kräfte oder waren sie nur Scharlatane?

Die Antwort lautet: beides. Vieles von dem, was sie taten, war ganz einfach Trickserei. Aber ich weiß auch, dass sie aufrichtig an die Geister glaubten, und ich habe viele seltsame Dinge gesehen, die ich nur über das Übernatürliche erklären kann. (Zitat Seite 22)

Mit diesem Werk - dieser wahren Erzählung, halten wir ein Zeugnis in der Hand. Es geht um Glaube, um die Liebe Gottes und Jesus. Ich gebe zu, es hat mich zwischenzeitlich sehr gefordert. Ich steckte sehr oft zwischen Staunen, tiefer Berührung und Zweifeln und musste das Buch für einen Moment wieder zur Seite legen. So richtig wusste ich nicht, wie ich es rezensieren soll.



Das faszinierende daran ist, dass Surprise Sithole existiert und noch heute predigt. Die vielen Gemeinden, die er auf seinem unbeirrten Weg im Auftrag Gottes und des Evangeliums in Afrika gründete, existieren heute ebenfalls noch. Dieser Gedanke hat mir dann doch so ab und an Gänsehaut verschafft.



Ich denke, es verdient allergrößten Respekt, das Lebenswerk dieses Mannes. Ohne jede Angst, ohne jeden Zweifel ging er in alle Gebiete Afrikas, wohin ihn Gottes Stimme führte. Die ärmsten der Armen, Elend und Kriegsgebiete. Cholera und schlimme Krankheiten. Nichts konnte ihn von seiner Mission abhalten. Immer wieder verlor er fast alles, hatte nicht viel und wurde doch mit dem Nötigsten versorgt, um seine Arbeit fortzusetzen.



Wenn es dem Leser gelingt, diese zugegeben schwere Kost annähernd zu verdauen und zu begreifen, dass es sich um eine Biographie handelt, mit wahrem Hintergrund, dann gelangt er an eine Tür. Wenn das wahr ist, dann wird die Bibel lebendig. In der westlichen Kultur der heutigen Zeit, sind wir wahrhaft sehr weit entfernt von Gott und dem Evangelium. Es klingt für uns altertümlich. Wie viel leichter verdauen wir den modernen, esoterischen Weisheiten.





Darüber zu reflektieren meine ich, ist es wert. Denn am Ende ist es immer ein wenig so, wie mit der Frage:

Wer ist der wahre Gott?



Wir finden auf allen unseren Wegen der Suche nach den höheren göttlichen Dingen etwas und es dämmert uns, da ist auch immer etwas in uns, was uns nicht verlässt und ständig bei uns ist. Das ist die Freude, die aus allen Botschaften kommt.



Glaube erfordert ein Stück Vertrauen in uns selbst, Selbstbewusstsein und auch, den Blick auf die Wunder des Alltags zu werfen. Dann können wir wieder staunen, wie die Kinder und die trennenden Zweifel niederlegen.