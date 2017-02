Shaolin - Das Geheimnis der inneren Stärke - Buchrezension

Das Leben stellt viele Aufgaben; einige sind leicht zu überwinden, andere erschweren unseren Alltag und bringenn uns teilweise zum Verzweifeln, da wir uns nicht immer zu helfen wissen.

Das Buch " Shaolin - Das Geheimnis der inneren Stärke" ist die perfekte Anleitung für ein selbstbewussteres Leben. Wir haben es für euch gelesen.





Buchrezension

Durch das Buch lernt man sich selbst auf eine neue Art kennen. Mit einfachen Übungen, die im Buch zur Verfügung stehen, kann man seinen Lebensalltag komplett neu ausrichten und somit jeden Tag glücklicher durch sein Leben schreiten.



Egal ob jung oder alt, jeder von uns erlebt sowohl schöne als auch schwierige Situationen im Leben. Wir haben von Kind an nie richtig gelernt, wie man mit den unterschiedlichen Herausforderungen des Leben gelassen und entspannt umgehen kann. Es ist tatsächlich möglich.



Die Autoren Dr. Thomas Späth, Lehrer für Training und Coaching, und Shi Yan Bao, Shaolin- Mönch, haben auf einfache Art und Weise in nur neun Kapiteln Methoden komprimiert aufgelistet, die einen durch das Anwenden zum Staunen bringen. Jeder, der sich ein friedvolles, liebevolles, zufriedenes Leben wünscht, und zwar jeden Tag, kann auf Grund dieser Methoden seinen Alltag neu gestalten und verändern. Egal ob am Arbeitsplatz oder in der Familie, man gewinnt von Zeit zu Zeit ein neues Lebensgefühl, wenn man sich auf die Mentalität der Shaolin - Mönchen einlässt. Einige tragen die Ruhe und Gelassenheit schon bereits in sich und anderen fällt es eher schwer, in einigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Im Buch werden viele Leitsätze präsentiert, die sich auf unsere Gedanken und Gefühle beziehen. Es ist einfach, diesen Schritten einmal zu folgen und darauf zu vertrauen, dass es funktioniert.





Das Buch vermittelt einen neuen Einblick in das Leben. Hat man sich einmal darauf eingelassen, erkennt man sofort, was friedvoller Umgang mit anderen Menschen, sowie Gelassenheit in stressigen Lebenssituationen wirklich bedeutet.

Das Buch kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Es lässt sich zudem immer leicht mitnehmen, falls man wieder in eine hitzige Lage gerät und nach einer einfachen Lösung sucht.