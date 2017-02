Die Landkarte der Liebe - Buchrezension

Als Katie von dem Tod ihrer Schwester erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. Im Nachlass der Schwester findet sie ihr meerblaues Reisetagebuch. Um zu verstehen, was passiert ist, macht Katie sich auf die Reise und folgt den Einträgen in Mias Tagebuch um die Welt.Die Schwestern Katie und Mia lieben und hassen sich seit ihrer Kindheit gleichermaßen. Katie, die große Schwester ist vernünftig und gut organisiert, während Mia sich kopfüber in Abenteuer stürzt. Nach dem Tod der Mutter ziehen die beiden Schwestern zusammen in eine Wohnung in London. Schnell wird es Mia dort zu eng und so beschließt sie, mit ihrem besten Freund auf Reisen zu gehen. Auf dieser Reise schreibt sie ihre Erlebnisse in ein Tagebuch, welches ihrer Schwester Katie nach Mias Tod zugestellt wird. Katie, die kaum begreifen kann was passiert ist, beschließt die Reise ihrer Schwester selbst zu machen. Um die Schwester besser zu verstehen steigt sie, das Tagebuch mit im Gepäck in ein Flugzeug. Ihre Reise beginnt in Kalifornien führt sie dann nach Maui, nach Australien und schließlich nach Bali, wo ihre Schwester laut den Behörden Selbstmord begangen haben soll. Auf dieser Reise begegnet Katie nicht nur sich selbst sondern kommt, wie erhofft, auch ihrer Schwester Mia näher. Nicht alles was in Mias meerblauem Tagebuch steht ist für Katie einfach zu verarbeiten. Sie überlegt, ob sie die Reise nicht doch lieber abbrechen soll, doch sie kämpft sich durch und am Ende ergibt alles einen Sinn.Das Buch von Lucy Clarke " ist ihr Erstlingswerk. Lucy Clarke versteht es durch ihre einzigartige Schreibweise, den Leser von Beginn an mitzunehmen. Die Autorin spricht alle Sinne an, so, dass man mit den Protagonisten im Meer schwimmt, im Regen steht und weint und lacht. Dieses Buch nur zu lesen ist nicht möglich, nein man befindet sich in einem Flugzeug, in einem Hostel und spürt den Wind und das Meer. Die vielen Geheimnisse zwischen den beiden Schwestern machen das Buch spannend und die Reisebeschreibung macht es aufregend und lustvoll.