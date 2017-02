Wir haben Platz für Liebe - Nur positive Nachrichten

In den Nachrichten wird uns täglich das Leid präsentiert. Bleibt dann noch Platz für Liebe in unserem Herzen? Es ist an der Zeit wieder Liebe in unser Herz zu lassen. Liebe ist überall. Du musst nur hinsehen. Nur positive Nachrichten rufen deshalb mit diesem Video auf: "Lass Platz für Liebe in Deinem Herzen".

Es ist unser erstes selbst produziertes Video, mit dem wir uns bei unseren Lesern bedanken möchten. Im September 2015 hatte die Website www.nur-positive-nachrichten.de über 10.000 Seitenaufrufe bei knapp 5.000 Besuchern. Ich möchte mich sehr herzlich bei unseren etwa 5.000 Facebook Fans bedanken, die unsere guten Nachrichten gerne lesen und teilen. Ohne diese positiven Menschen wäre diese Seite nicht so ein großer Erfolg.

Auch wenn wir bislang nur wenige Gastautoren haben, möchte ich auch einen großen Dank an Euch richten. Ihr helft mit, dass das Web etwas heller und bunter wird. Vielen Dank auch an alle die uns ein Thema mit unserem "Mach Mit" Button (siehe Menüleiste ganz oben) vorgeschlagen haben. Manche Dinge übersehen wir einfach und freuen uns über eure Tipps.

Ein weiterer Dank geht an unsere Newsletter Abonnenten. Es gab bislang nur sehr wenige Newsletter, wir arbeiten aber an diesem Punkt um auch euer Postfach mit nur positiven Nachrichten beglücken zu können.

Wenn ihr mehr über diese Webseite erfahren wollt besucht unseren "Über uns" Bereich. Dort erfahrt ihr, wer hinter den "Nur positiven Nachrichten" steht. Außerdem informieren wir euch über Neuigkeiten und zeigen euch was wir für eure Sicherheit machen.

Ich danke euch von ganzem Herzen und freue mich auf euer Feedback zu unserem Video. Gerne könnt ihr auch eine kurze Rezension über diese Webseite schreiben. Wir freuen uns auf eure Bewertungen.

Daniel

Das Video befindet sich unter diesem Artikel :)