88 Aufrufe 19 Juli 2015 - 04:29

1 0 Als unpassend melden

Pro Infirmis «Wer ist schon perfekt?»

Die Zürcher Bahnhofstrasse glänzt in der Vorweihnachtszeit mit schmucken Auslagen. In den Schaufenstern von fünf Modegeschäften sind heute jedoch besondere Schaufensterpuppen mit Behinderung im Einsatz. Die Figuren wurden massstabgetreu als dreidimensionale Abbilder von Miss Handicap 2010 Jasmin Rechsteiner, Radiomoderator und Filmkritiker Alex Oberholzer, Leichtathlet Urs Kolly, Bloggerin Nadja Schmid sowie Schauspieler Erwin Aljukic geschaffen. http://www.proinfirmis.ch Kommen Sie behinderten Menschen auch auf Facebook näher. Liken Sie die Seite von Pro Infirmis: http://www.facebook.com/proinfirmis Unser TV-Spot mit dem Bär: http://youtu.be/ocBh9bgph_g Unser TV-Spot mit Gianni Blumer: http://youtu.be/7FH4yK5ibmM Music: Lost At Sea by Dave Thomas Junior