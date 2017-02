Wenn Worte nicht zu Taten werden! Die Energie der Worte

Unser Wortschatz ist mächtig, denn aus Worten werden oftmals Taten. Doch mit manchen behindern wir uns in unserem Erfolg, und erreichen das Gegenteil von dem was wir so geplant haben. Warum du mehr auf deine Worte achten solltest, erfährst du hier!

Ich möchte vorweg mit einem Gedicht starten:







Deine Gedanken, denn sie werden Worte.

Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen.

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.

Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.



Talmud



Auch deine Worte sind viel mächtiger als du denkst. Sie beeinflussen dich im Handeln und dein Umfeld im Umgang mit dir. Wenn du sie so benutzt, dass niemand anderes sie klar und deutlich versteht, wirst du vielleicht eine Menge Chaos und Stress haben. Auch wirst du vielleicht ständig das Gefühl haben, dass du nie an dein Ziel gelangst. Und vielleicht wird dir auch permanent vor Augen

geführt, dass du als "Hans Dampf in allen Gassen" unterwegs sein musst, damit du überhaupt

über die Runden kommst.



Wenn du nun kopfnickend vor deinem Bildschirm sitzt, möchte ich dich einladen, einen klaren

und deutlichen Satz zu formulieren, aus dem direkt auf den ersten Blick zu erkennen ist, was du wirklich willst!



Der kann so deutlich lauten wie zum Beispiel:





"Ich werde ab sofort alles für meinen Erfolg tun." oder

"Ab sofort werde ich mich ganz bewusst um meine Gesundheit kümmern!"



Je nach Lebensthema fallen die Sätze natürlich unterschiedlich aus. Und manchmal bedarf es auch mehr als einen Satz als direkte und klare Formulierung sich selbst gegenüber. Was jedoch mit dem einen Satz in deinem Leben passiert, du machst einen Anfang. Du machst dir dein Problem oder dein Ziel bewusst, und gehst den wichtigen ersten Schritt.





Wirklich wichtig ist, dass du dabei deine Worte wirklich ganz klar auf dein Ziel fokussierst. Bitte benutze dafür ganz deutlich deine Person und Wörter wie "werde" oder "habe ich beschlossen" und setze ein realistisch zu erreichendes Ziel dahinter.





"Ich habe beschlossen bis zum 01.06.2016 mein Gewicht um 5 Kilogramm zu reduzieren.", "Ich werde

bis Ostern einen Betrag in Höhe von 100 Euro mit Gerümpel aus meinem Keller verdient haben."