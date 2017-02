Süße Weihnachtsgeschichte (auch für Kinder sehenswert)

54 Aufrufe 19 Juli 2015 - 01:23

0 1 Als unpassend melden

John Lewis 2013 Christmas Ad vs. Home and Away Theme

A little adaption of the 2013 John Lewis Christmas Advert. Brain child of @AmySNicholson. All ownership remians with John Lewis and Ed Crowley View the real ad here - http://www.youtube.com/watch?v=XqWig2WARb0 And the music here - http://www.youtube.com/watch?v=bYI2JkzTPbw