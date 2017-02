Warte bis Du siehst was mit diesem langweiligen Raum geschieht

Diese Modern Art Installation in der Queensland Gallery of Modern Art ist ein besonderer Eye-Catcher. Dieser Raum wurde farblos in schlichtem Weiss gehalten. Doch was mit diesem Raum geschieht wird Dein Herz erfreuen.

Anzeige:

Dann wurden Kinder mit Sticker bewaffnet in diesen Raum gelassen und durften diese im Raum verteilen.

Tausende Aufkleber machten Raum bunt.

Der Künstler Yayoi Kasuma hatte die Idee dazu, die Arbeit hatten die Kinder. Nun heißt dieser Raum "The Obliteration Room" was so viel bedeutet wie "Der Raum der Auslöschung", was auf die "Zerstörung" der Möbel hindeuten soll.

Quelle: thisiscolossal.com