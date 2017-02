So reagieren diese Kinder als sie sehen das Erwachsene ihre Geldbörse verlieren

Werden wie die Kinder.

So ehrlich, so offen, so stark

(Paul Mommertz)

Ein Film des Roten Kreuzes Japan. Die Kinder bekommen mit, das die Erwachsenen ihre Geldbörse verlieren. Ihre Reaktion darauf ist berührend! Keines der Kinder zögert das Geld den Erwachsenen wieder zurückzugeben.