It's chocolate bar - Dieser Junge schreibt ein Buch für seinen kranken Freund

Die Jungs Dylan Siegel (7) und Jonah Pournazarian (8) aus den USA sind die besten Freunde. Als Dylan mitbekam, dass sein Freund an einer sehr seltenen schweren Krankheit leidet beschloss er ihm besizustehen.

Jonah hat die Glykogenspeicherkrankheit. Bei dieser Stoffwechselerkrankung kann das in Körpergewebe gespeicherte Glykol nicht oder nur bedingt abgebaut und zu Glukose umgewandelt werden. Dadurch ist sein Blutzuckerspiegel permanent zu niedrig.

Um Jonah aufzuheitern schrieb Dylan ein Buch mit dem Namen "Chocolate Bar", auf Deutsch "Schokoriegel". Das Wort bedeutet für ihn so viel wie "großartig".So schreibt er z.B. "I like to go swimming that is so chocolate bar". Bei einem der im Buch befindlichen Bilder von einem liegenden Strichmännchen und einem anderen Männchen steht darüber geschrieben: "I like to help my friends that is the biggest chocolate bar".

Wegen Geldmangel kann die Krankheit nur unzureichend erforscht werden. David Weinstein, Jonahs Arzt hat sich gefreut, als er davon hörte, dass Dylan sein Buch verkaufen wolle und so seine Forschung unterstützen möchte. Zunächst nahm er den Jungen nicht ernst und fand ihn nur süß. Als der Arzt im September erfuhr, dass das Buch einen Umsatz von 400.000 Dollar erwirtschaftet hat war er geschockt.

Mittlerweile spendete Dylan über 750.000 Dollar für die Erforschung dieser Krankheit. Laut eine ABC-Reporters sehen sich die beiden Freunde in zehn bis 15 Jahren auf der High School, da es wohl nicht so lange dauern dürfte, bis ein Heilmittel erfunden wird.

