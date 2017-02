Flüchtlinge Willkommen - Zimmervermittlung für Hilfesuchende

"Ihr findet den Umgang mit geflüchteten Menschen in Deutschland nicht gut und wollt selbst aktiv werden? Ihr habt Lust, einem geflüchteten Menschen das Ankommen in Deutschland zu erleichtern? In eurer WG oder Wohnung ist ein Zimmer frei?", so heißt es auf der neu ins Leben gerufenen Webseite flüchtlinge-willkommen.de.

Jeder der Flüchtlingen ein schönes Zuhause bieten will kann hier aktiv werden. Das vier-köpfige Team der Webseite hilft bei der Finanzierung und Vermittlung. Wir finden das eine tolle Sache. Schaut doch einfach einmal vorbei. Wenn Ihr auf das Titelbild klickt könnt Ihr Euch den Infotrailer ansehen. Viel Spaß und das Teilen nicht vergessen :)