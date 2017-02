Flashmob zu Ehren Mandelas

75 Aufrufe 19 Juli 2015 - 03:10

0 0 Als unpassend melden

Mandela Flashmob im Supermarkt / Asimbonanga (Mandela)

Ein sehr schöner Flashmob der besonderen Art zur Ehrung von Nelson Mandela. Sehr schönes Video. Deutscher Text unter Mehr Infos / Lyrics in English More Info: Asimbonanga (Mandela) Songtext Übersetzung: [Wir haben ihn nicht gesehen] [Wir haben Mandela nicht gesehen] [Dort, wo er ist] [Dort, wo er festgehalten wird] Oh, das Meer ist kalt und der Himmel ist grau Sieh von der Insel hinüber zur Bucht Wir sind alle Inseln, bis der Tag kommt An dem wir das brennende Wasser überqueren [Wir haben ihn nicht gesehen] [Wir haben Mandela nicht gesehen] [Dort, wo er ist] [Dort, wo er festgehalten wird] Flügel einer Möwe über dem Meer Ich träume von durchbrochener Stille Wer besitzt die Worte, um die Distanz zu überwinden Zwischen dir und mir [Wir haben ihn nicht gesehen] [Wir haben Mandela nicht gesehen] [Dort, wo er ist] [Dort, wo er festgehalten wird] Steve Biko, Victoria Mxenge Neil Aggett [Wir haben unseren Bruder nicht gesehen] [Dort, wo er ist] [Dort, wo er starb] [Hey, du!] [Hey, du, und du auch] [Wann kommen wir an unserem Ziel an] In English: Asimbonanga (Mandela) lyrics translation: [We have not seen him] [We have not seen Mandela] [Where it is] [Where it is held] Oh, the sea is cold and the sky is gray View from the island across the bay We are all islands, until the day comes Where we cross the burning water [We have not seen him] [We have not seen Mandela] [Where it is] [Where it is held] Wings of a seagull over the sea I dream of openwork silence Who has the words to overcome the distance Between you and me [We have not seen him] [We have not seen Mandela] [Where it is] [Where it is held] Steve Biko, Victoria Mxenge Neil Aggett [We have not seen our brother] [Where it is] [Where he died] [Hey, you!] [Hey, you, and you too] [When we arrive at our destination] More/Mehr : http://de.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela http://www.nelsonmandela.org/p90/index.html http://www.woolworths.co.za/